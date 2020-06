Grecia se lanza a por el turista extranjero y deja atrás a España

El pasado fin de semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, limitó su estrategia de comunicación en clave internacional a intercambiar varios "tuits" con la cantante y actriz Miley Cyrus. Mientras tanto, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se lanzaba a captar turistas foráneos a través de una campaña en redes sociales y medios foráneos.

El país heleno presenta un total de 3.100 positivos y 180 fallecidos por covid-19. Tras la reapertura, a comienzos de mayo, el número de casos activos ha experimentado un crecimiento moderado (de 1.100 a 1.600), si bien el dato de fallecidos diarios sigue moviéndose en niveles muy reducidos (entre 0 y 4).

La diferencia con España no puede ser más marcada. En términos de mortalidad, las cifras oficiales de nuestro país hablan de 580 decesos por cada millón de habitantes. Sin embargo, considerando los cálculos del INE, las cifras de exceso de mortalidad sistema MoMo o los números que maneja el sector funerario, la cifra real para España ronda más bien los 1.040 muertos por millón de habitantes. Por comparación, en Grecia no llegan a los 20 decesos por millón de personas. Además, la curva del exceso de mortalidad en el país heleno es testimonial, de modo que los datos oficiales no están lejos de los reales.

Con estos datos encima de la mesa, parecería lógico que España lanzase una estrategia muy ambiciosa orientada a captar turistas internacionales y contener, en la medida de lo posible, las fuertes pérdidas que ya ha sufrido un sector vital para nuestra economía. Sin embargo, el gobierno de Sánchez sigue de brazos cruzados.

Así, mientras Pedro Sánchez intercambia mensajes con Miley Cyrus, son las comunidades autónomas las que están intentando captar visitantes foráneos. Es el caso de Andalucía, donde se ha anunciado una estrategia de seguridad que incluye más de 250.000 test rápidos en hoteles, o de Baleares, que ha iniciado "pruebas piloto" con visitantes extranjeros llegados de mercados clave, como Alemania.

Esta apuesta contrasta con la de Kyriakos Mitsotakis. Durante la pasada semana, el primer ministro heleno ha visitado algunos de los destinos turísticos más importantes del país mediterráneo y ha combinado una agresiva campaña de comunicación pensada para redes sociales con una intensa agenda de medios que le ha llevado a conceder entrevistas a algunas de las televisiones y periódicos más influyentes de la esfera internacional.

"El turismo griego está de regreso. Estamos reabriendo el país para acoger de nuevo a visitantes de todo el mundo. La seguridad es nuestra prioridad. Hemos trabajado muy duro para que nuestros huéspedes disfruten de una estancia segura y saludable en nuestro país. Mi mensaje es claro y simple: venid a Grecia", ha afirmado Mitsotakis en el lanzamiento de Greece Summer 2020, la iniciativa institucional que da cobertura a estas acciones y que ha sido presentada en la isla de Santorini.

En el marco de esta campaña, el primer ministro ha explicado a Fareed Zakaria, periodista estrella de la CNN, que "Grecia ya permite vuelos internacionales desde hace varias semanas y, tras haber realizado 4.000 test, apenas nos hemos encontrado con 2 positivos por covid-19, ambos asintomáticos".

We have invested in our regional healthcare system, we have testing capacity on most islands and the basic social distancing rules continue to apply. We want our visitors to feel safe and enjoy their experience of the Greek summer. Interview with @FareedZakaria on CNN. pic.twitter.com/hd4n0CZMTr