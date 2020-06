Los 'brotes verdes' de Calviño: "La recuperación ya se ha iniciado"

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que los indicadores económicos muestran un "cambio de tendencia" en la crisis provocada por la pandemia de la covid-19 y que "la recuperación ya se ha iniciado".

Preguntada en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en la Cámara Baja, Calviño ha señalado que, pese a la "situación de incertidumbre", desde el fin de "la hibernación" por las restricciones para afrontar la pandemia, más de un millón de trabajadores han salido de una situación de ERTE y la Seguridad Social ha aumentado en casi 300.000 sus personas afiliadas por cuenta ajena. La tecnócrata socialista ya atisba unos inquietantes brotes verdes.

"La recuperación no depende solamente de lo que hagamos a partir de ahora, depende de lo que hicimos desde el primer día", ha aseverado la vicepresidenta tercera del Gobierno, presumiendo de unas medidas "tremendamente eficaces" para contar con "una base suficiente" para asegurar una "recuperación robusta y sostenible".

Frente a ello, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha cuestionado la respuesta dada por el Gobierno —"insuficiente" y "de las más bajas" de la Unión Europea en relación al PIB, ha dicho—, y le ha afeado "el caos en los ERTE" y una "exasperante lentitud" en los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Asimismo, ha asegurado que el aumento del desempleo en España es "tres veces más que Italia, cinco veces más que Francia y diez veces más que la media de la zona euro" y, aun esperando que las previsiones del Gobierno "se cumplan" cree que "el camino no parece que sea ese".

En este sentido, ha criticado los "ataques" del Gobierno a sectores como el turismo —por cuestionar el titular de Consumo, Alberto Garzón, la precariedad en el sector— o la automoción —"cuando habla mal del diésel, habla mal del primer productor de diésel de Europa", le ha espetado a la vicepresidenta Teresa Ribera—.

También a la agricultura, donde ha dicho que "se dice que son esclavistas", en referencia a las campañas de inspección lanzadas desde el Ministerio de Trabajo, e incluso al sector textil, por sus críticas a Amancio Ortega, asegurando que el vicepresidente Pablo Iglesias le llamó "terrorista". "No son los mensajes adecuados para una recuperación económica, más bien lo contrario", ha concluido.

Planes específicos a la automoción y al turismo

La vicepresidenta tercera ha reconocido su "sorpresa" por estas afirmaciones, y ha pedido a Espinosa centrarse en "los hechos", reivindicando tanto la línea de avales para facilitar los créditos y, por consiguiente, la liquidez en las empresas, como planes específicos de apoyo en sectores como el de la automoción, presentado este lunes, o el del turismo, que se presenta este jueves.

"Si no está comprometido con la protección industrial, el tejido productivo y de los sectores tractores... Si no se ve con los hechos, verdaderamente no sé de qué estamos hablando", ha lamentado Calviño ante el portavoz de Vox.

Además, en las líneas de avales aprobados por el Gobierno, que esta semana ha desbloqueado un quinto tramo, el turismo ha recibido una parte específica de 2.500 millones de euros y el sector del transporte otros 500 millones. En total, el sector turístico ya ha recibido, según datos esgrimidos por Calviño, 12.000 millones entre avales ICO y el apoyo de los ERTE.