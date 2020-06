El CSIF, sobre el teletrabajo: "La improvisación está haciendo estragos"

El acuerdo entre el sindicato CSIF y el ministerio de Política Territorial y Función Pública para que los funcionarios de la Administración General del Estado puedan acogerse hasta cuatro días de teletrabajo entra en vigor el próximo día 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente del CSIF, Miguel Borra, ha comentado este acuerdo con el Gobierno y ha asegurado que durará hasta que se acabe la crisis sanitaria y que "se favorecerá a las personas que tengan a su cargo a niños menores de 14 años" y los que tengan "a mayores con dependencia". También ha dicho que "el ciudadano tiene que tener claro que el servicio se tiene que seguir prestando".

El presidente de CSIF ha asegurado que "el trabajo no presencial será en los que su naturaleza no lo permita" y que "hay trabajos que sí o sí van a ser presenciales". Además ha indicado que "el ciudadano podrá elegir" a la hora de recibir la atención de forma telemática o presencial. Miguel Borra cree que esta situación ha puesto sobre la mesa que "el teletrabajo ha venido para quedarse".

La improvisación del Gobierno

Miguel Borra también ha señalado que "el primer problema" al que se han enfrentado con esta situación es "la improvisación" por parte del Gobierno que, según el presidente de CSIF, "está haciendo estragos" entre el cuerpo de funcionarios del Estado.

Ha criticado que muchos funcionarios tengan que teletrabajar "con medios propios" que en muchos casos "pueden dar problemas de confidencialidad" porque "no es lo mismo un servidor público que uno particular". Borra ha señalado que van a reclamar que "la administración ponga los medios necesarios para que el trabajador pueda teletrabajar" y "que no sea el trabajador el que tenga que asumir costes".