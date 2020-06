La CNMV aprueba el folleto de la ampliación de capital de Millenium

Millenium Hotels Real Estate, sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria especializada en el segmento hotelero de 4 y 5 estrellas, lanza hoy una ampliación de capital por un importe efectivo de hasta 150 millones de euros tras la aprobación y registro por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto informativo de la misma.

La ampliación, que otorga derechos de suscripción preferente a los actuales accionistas, se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 30 millones de acciones a un precio de cinco euros por acción y tiene como objetivo la incorporación de nuevos activos que cumplan con los criterios de rentabilidad exigidos por la estrategia de la compañía.

Se prevé que el periodo de suscripción preferente se extienda hasta el 19 de julio. Posteriormente, y hasta el 23 de julio, en caso de no haber sido íntegramente suscrita la ampliación en esta primera vuelta, se asignarán las nuevas acciones a los accionistas y otros inversores que hubiesen ejercitado íntegramente sus derechos de suscripción preferente y solicitado al mismo tiempo acciones adicionales. En caso de no completarse la ampliación en esta segunda vuelta, se prevé una tercera que finalizaría no más tarde del 27 de julio. Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación el próximo 30 de julio.

Actualmente Millenium cuenta con una cartera formada por nueve activos localizados en zonas prime de principales ciudades turísticas españolas, por valor aproximado terminado de 444.5 millones, esto es, incluyendo el Capex de aproximadamente 130 millones de euros previsto en el plan de inversión. La compañía considera que todas ellas son inversiones con un elevado potencial de valor y rentabilidad.

Según informa la compañía, la ampliación de capital objeto de la presente comunicación permitirá que pueda continuar con su plan de crecimiento y creación de valor previsto en su estrategia, ampliar su base accionarial y free float y mejorar en términos de eficiencia operativa. Para ello, cuenta con un pipeline de inversiones de aproximadamente 960 millones de euros, de las que un 38% están en avanzado proceso de negociación.

Banco Santander, Citigroup y Banco Sabadell actúan como coordinadores globales de la oferta. Por su parte, Société Générale y JB Capital Markets como bookrunners y rentamarkets, Banca March, Renta 4 y GBS Finance como co-leads. Además, Uría Menéndez y Mayer Brown ejercen de asesores legales de la compañía para la oferta y Allen & Overy de asesor legal de los bancos.

"Creemos que esta ampliación en este momento nos permitirá incorporar activos de máxima calidad a precios interesantes, lo que nos permitirá obtener tasas de retorno atractivas, completar el plan de adquisiciones previsto y situar a Millenium como una de las 10 Socimis más grandes por capitalización del mercado español y sin duda como una de las que posee un conjunto de activos de mayor calidad y potencial de valor. Seguimos con el objetivo de crecer de manera rentable para el salto al mercado continuo", señala Javier Illán, presidente de Millenium Hotels Real Estate.

La estrategia de la compañía se fundamenta en la generación de valor a través de la adquisición y reposicionamiento de activos hoteleros en operación o con posibilidad de reconversión, primando la cuidada selección de los inmuebles y su localización tanto en áreas de ámbito urbano como en polos turísticos consolidados, y con un claro enfoque hacia el turismo de calidad, apostando por el crecimiento de las tarifas ('ADR') mediante la creación y el desarrollo de proyectos emblemáticos operados por grandes cadenas y operadores de máxima calidad. El modelo de los contratos mixtos con los que trabaja la empresa, permite generar flujos estables y participar en la evolución del sector.

Actualmente la compañía cuenta con nueve activos en propiedad de los que tres están en operación y seis en proceso de trasformación. En concreto, Millenium Hotels es propietario del Hotel Vía Castellana ubicado en Madrid, el Hotel Eurostars Lucentum en Alicante y el Meliá Bilbao, así como de seis hoteles de 5 estrellas en desarrollo: el Hotel Plaza de la Magdalena y el Hotel Plaza San Francisco, ambos en Sevilla, el Hotel Gran Vía 4 de Bilbao, un hotel Boutique en Córdoba, el hotel Plaza Canalejas en Madrid y el hotel La Hacienda San Roque en Cádiz.

Creación de valor

Durante el presente año, la compañía seguirá centrando sus esfuerzos en la creación de valor para los accionistas. Con este objetivo, tiene previsto continuar aumentando el tamaño de su cartera, para lo que ya ha identificado oportunidades de inversión por valor aproximado de 960 millones de euros en las principales ciudades objetivo de España y Portugal.

Está previsto que la mayor parte de estas adquisiciones sean hoteles urbanos que necesitan trabajos para su reposicionamiento o una transformación, en línea con la estrategia de la compañía, que apuesta por la generación de valor mediante la adquisición de edificios icónicos para su transformación en hoteles de 4 y 5 estrellas.

Además, la compañía seguirá trabajando en la transformación y puesta en funcionamiento de los inmuebles ya adquiridos, así como los que vaya incorporando en los próximos meses, con el fin de generar ingresos y dividendos recurrentes.