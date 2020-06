Reabren los parques temáticos españoles, con mascarilla y sin abrazos a los personajes

El distanciamiento social se impone en todos los ámbitos de la vida, incluso en el de la ilusión de los pequeños cuando ven a sus personajes favoritos. Ya no habrá, de momento, más abrazos a Bugs Bunny, Piolín, Bob Esponja, Batman o el resto de integrantes de La Liga de la Justicia.

Este lunes han reabierto los primeros parques temáticos, de atracciones y de ocio españoles tras la crisis sanitaria. Los de Parque Reunidos (Parque Warner, Parque de Atracciones de Madrid, Zoo Aquarium Madrid y Faunia) han sido los primeros en volver a recibir visitantes pero con restricciones de aforo y medidas de seguridad.

Desde Parque Reunidos piden responsabilidad a sus visitantes y que no acudan a los parques "en caso de haber estado en contacto con una persona infectada los últimos 14 días o que muestren síntomas de infección respiratoria o fiebre". Una vez superada esta medida del más puro sentido común, aconsejan comprar las entradas on line para evitar la sorpresa de llegar al recinto y no poder entrar porque está el aforo completo.

En el caso de los usuarios de Bono Parques (pase anual para algunos o todos los parques del grupo) también pueden reservar su asistencia a través de una página habilitada para ello. No obstante, no es obligatorio.

Entre las nuevas obligaciones figuran llevar puesta la mascarilla en todo momento, incluso en las atracciones ya sea un tiovivo, una montaña rusa o una atracción de agua. Los olvidadizos no tendrán excusa ya que los parques venderán mascarillas.

¿Cómo se guarda la distancia social en las colas?

Una vez dentro del parque, todas las áreas de espera en las atracciones "se han reorganizado mediante la creación de marcadores de distancia para indicar claramente a las personas dónde alojarse y garantizar el distanciamiento social entre las personas que no son de la misma familia o grupo". En el caso de Parque Warner, donde algunas colas se hacen dentro del edificio de la misma atracción, la empresa ha decidido trasladar las colas al exterior para "evitar la estancia en sitios cerrados durante tiempos prolongados".

En la entrada de la atracción hay gel desinfectante que el usuario deberá utilizar antes de subirse a la misma. Los operarios desinfectarán los asientos tras cada viaje y la atracción al completo dos veces al día, por lo que desde la dirección piden paciencia a los usuarios ya que pueden aumentar los tiempos de espera.

Cierre de algunas atracciones

Algunas atracciones y espectáculos por su propia dinámica son inviables con las nuevas medias de seguridad, por ello permanecerán cerradas. En el caso de Parque Warner se tratan de ACME: Juegos de Agua, Escuela de Conducción Yabba Dabba Doo y Hotel Embrujado. En los dos primeros casos se trata de atracciones infantiles donde al no estar presentes los padres es imposible que los niños respeten las distancias. Hotel Embrujado es debido a que antes de acceder al vagón hay un pre-show en la biblioteca del hotel donde es imposible mantener la distancia.

En cuanto a los espectáculos los que estarán fuera de servicio son Expedientes Warren: Pasaje del terror, Gotham City Stunt Show, Celebration Parade, Teatro Chino 3D, La madriguera de Bugs Bunny y El Camerino del Pato Lucas. De las casitas de personajes sólo estará disponible La casita de la Abuelita donde está Piloín pero tendrá que ser con reserva previa.

Otra de las medidas de seguridad es que no habrá los tradicionales planos de papel, solo estará disponible en la web y la aplicación "para evitar contagios".

Compensación usuarios de Bono Parques

Los parques temáticos y de atracciones tienen una modalidad de entrada llamada bono anual. Parques Reunidos ha informado a los usuarios de sus Bono Parques que serán compensados por los meses que los parques han permanecido cerrados. Parque Warner fue el primer parque español, y casi único, en iniciar su temporada 2020 abriendo sus puertas el viernes 28 de febrero. Dos semanas después cerraba al decretarse el estado de alarma.

Por ello, la empresa Parques Reunidos ha decidido ampliar los bonos hasta el 30 de junio de 2021, en lugar de expirar el 31 de diciembre, y tendrán además un precio especial en caso de querer ampliar el pase el resto del año.

Aperturas de los principales parques españoles