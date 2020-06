Álvarez-Pallete aboga por el consenso para salir de la crisis de la covid

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha señalado que la innovación es la única herramienta disponible para salir de la crisis generada por la covid-19, con la digitalización y la sostenibilidad como "parámetros clave", y ha abogado por los "consensos" y la colaboración público-privada para abordar la reconstrucción del país.

Durante su intervención en la cumbre 'Empresas españolas liderando el futuro' organizada por CEOE, Álvarez-Pallete ha remarcado que de todas las crisis que ha sufrido España desde el siglo XVI se ha salido con innovación, con aranceles, con devaluaciones cambiarias o con una mayor integración comercial del mercado interior y exterior.

Sin embargo, ha subrayado que en esta crisis generada por el coronavirus solo se cuenta con una de estas herramientas, la innovación, por lo que es necesario imaginar hacia dónde se quiere llevar al país para reconstruir lo que se ha llevado la crisis.

A este respecto, ha remarcado que las recetas del siglo XX "no van a funcionar", porque se ha tenido que "meter la economía en un congelador y ahora se trata de ver cómo se descongela de la forma más eficaz posible". "Y ahí la digitalización y la sostenibilidad son los parámetros clave", ha incidido.

En este contexto, Álvarez-Pallete ha planteado un escenario de reconstrucción a cinco años de la economía española tras la crisis generada por la pandemia de la covid-19, para el cual ha realizado cinco propuestas.

Estas propuestas son reescribir las normativas para adaptarlas a la nueva economía; reformular la formación para responder a las necesidades del mercado laboral; canalizar los recursos económicos hacia los motores de reconstrucción; digitalizar las pequeñas y medianas empresas a través un fondo de reconstrucción digital, e impulsar un pacto digital poniendo a las personas en el centro.

Colaboración público-privada y conceso

Por otro lado, Álvarez-Pallete ha defendido la importancia de la colaboración público-privada para salir de esta crisis y ha recordado que si España ha crecido en los últimos años en un nivel de un PIB equivalente al de Holanda y Dinamarca ha sido "gracias precisamente a la colaboración público-privada"

Por ello, ha instado a no aceptar el "falso dilema de público o privado, de Estado o empresa privada", ya que la reconstrucción se trata de una tarea y una responsabilidad de todos. "Hemos construido un pasado magnífico entre todos y el presente tiene que ser conjunto", ha subrayado.

En este sentido, ha abogado por alcanzar consensos, ya que "la mejor época de la historia de España la han dado los consensos de los últimos 40 años" y ha reivindicado la importancia de la cumbre organizada por la CEOE, "la más completa e importante desde su creación en 1977".

El presidente ejecutivo de Telefónica ha remarcado que estamos ante un desafío económico que requiere "construir un nuevo contrato social", pero también ha incidido en que España está en "mejor situación" para salir de la crisis, porque cuenta con "las mejores infraestructuras digitales".

En este sentido, ha destacado también que Europa y España han vuelto a demostrar que se crecen ante las dificultades y han reaccionado de forma "muy rápida" a esta crisis, en la que, a diferencia de otras anteriores, no hay estigma, no hay riesgo moral y no es culpa de nadie.

Por otro lado, también ha destacado el papel en esta crisis de Telefónica, que ha destinado 75 millones de euros para seguir ayudando a las pymes y a los autónomos, incluyendo aplazamiento de deudas y pago adelantado de facturas a proveedores.

Además, ha añadido que desde la Fundación Telefónica se pondrán todos los recursos humanos y materiales disponibles para la reconstrucción con arreglo a dos ejes principales, la educación y la formación digital, "para que nadie se quede atrás en este acelerado nuevo mundo tecnológico".