Comienzan las quiebras: Pullmantur y las pastelerías Mamá Framboise se declaran en bancarrota

Hola a todos, En primer lugar, queremos transmitir nuestro más sentido pésame a todas las familias que han perdido a algún ser querido durante esta terrible pandemia. Queremos compartir con vosotros que hemos tomado una de las decisiones más difíciles para nosotros. Hemos decidido poner fin a nuestro proyecto definitivamente. Han sido diez años de una gran dureza, con muchísimos momentos buenos y de muchísima alegría, y también hemos tenido momentos malos, situaciones complicadas y barreras que superar, pero siempre siendo fieles a nuestra marca y a lo que buscábamos conseguir para ofrecer a todos vosotros. Estaremos siempre agradecidos a todos los clientes que han pasado por Mamá Framboise durante la última década. Siempre nos hemos enfrentado a vosotros con ganas de aportar valor, de crear nuevos productos con la intención de llenarlos de alegría, desmarcarnos de lo común y ofrecerles experiencias distintas, con el ímpetu de mejorar, y por eso, gracias SIEMPRE por sus sugerencias, recomendaciones, anécdotas y TODO lo que muchos compartieron con nosotros. Queremos agradecer infinitamente a todas las personas que formaron parte del equipo de Mamá Framboise. Gracias a todos por sus esfuerzos, compromiso, profesionalidad y corazón por la marca. A nuestros colaboradores, proveedores y personas con las que hemos trabajado en conjunto en algún momento de los últimos diez años. Gracias a todos por vuestro apoyo. Esperamos que Mamá Framboise quede en un rinconcito de vuestra memoria para siempre, que esos momentos que vivimos juntos permanezcan en su mente y los recordéis de vez en cuando con una sonrisa. Y, por supuesto, estamos muy orgullosos de tener nuestro pequeño huequecito en la historia de la gastronomía reciente madrileña y española. Desde el primer día nuestro objetivo ha sido homenajear y hacer respetar la pastelería, desde la calidad del producto, la honestidad, la creatividad y la diferenciación. Por último queremos dar nuestro apoyo y todo nuestro ánimo a todos los compañeros de hostelería en estos momentos y, en especial, a todas las pastelerías de España. Gracias a todos de nuevo y hasta siempre, Mamá Framboise

A post shared by Mamá Framboise Madrid (@mamaframboise) on Jun 22, 2020 at 2:04am PDT