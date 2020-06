Varios comerciantes de Atocha revientan la rueda de prensa de Ábalos por la asfixia de sus alquileres

Bronca en Atocha. Varios comerciantes de la estación le han aguado a José Luis Ábalos la visita que ha hecho este miércoles a sus instalaciones para presumir de su seguridad. Mientras el ministro de Transportes estaba en plena comparecencia con los medios, dos empresarios de las tiendas de Atocha han interrumpido el discurso del socialista para denunciar que les tiene "abandonados" y que no ha cumplido su palabra con el alquiler de sus negocios durante la pandemia, cuyo cobro corresponde a Adif.

"Yo me quedo en la calle y tú sigues riéndote. Sois unos sinvergüenzas. Si no pagamos 3 meses, entonces, pagamos 6. ¿De dónde vamos a sacar el dinero los empresarios? Explícaselo a los trabajadores", le espetó una comerciante de la estación indignada a un sonriente Ábalos. "Estamos todos en la ruina, pero tú con los bolsillos llenos", añadió otro.

Ábalos, descolocado, ha negado la mayor y hasta le ha dado la palabra a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para que le apoyara. "No va a ser así. En su momento Adif acordó no cobrar los alquileres durante la vigencia del periodo del estado de alarma, y así ha sido. Hay un requerimiento fiscal para pasar las facturas, pero eso no significa que se haya exigido el pago", ha justificado el socialista.

¿Han recibido una carta de Adif?

Desde Adif han dado la misma versión a Libre Mercado. "Se les envió una carta a los comerciantes diciéndoles que no se les iba a cobrar el alquiler, pero las facturas tenían que emitirse y les llegaron". La empresa pública no ha dado acceso a la carta a este periódico ni tiene información sobre por cuánto tiempo les habrían condonado esas rentas a unos negocios asfixiados por el cerrojazo del estado de alarma. ¿Quizá algunos los comerciantes recibieron las facturas de los alquileres antes de la carta y, por eso, han tenido que pagar? En Adif tampoco lo descartan.

Hasta este miércoles, no se ha publicado en el BOE que Adif puede acordar moratorias o reducción de los alquileres de locales en sus instalaciones. "Tienen un mes para pedirlas", aseguran en la compañía. En la misma línea se pronunció la presidenta de Adif, quien aseguró que "en ningún momento se ha exigido el pago del alquiler. Hemos tramitado la cobertura legal para ello, que justo se publica hoy", dijo

Es escandaloso que esta normativa se apruebe más de tres meses después de que los comercios de Atocha hayan tenido que cerrar sus fuerzas forzosamente. "Conozco tiendas que no van a volver a abrir porque no han podido pagar el alquiler de Adif", asegura una trabajadora a Libre Mercado, que prefiere no ser identificada.

A partir de ahora, se abre una negociación "empresa a empresa". "Pero que quede claro, no se les ha exigido el pago y ahora, en función de la situación de cada negocio, se va a establecer una respuesta", siguió justificando Ábalos.