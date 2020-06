El oro, en boca de todos ante la posibilidad de nuevos rebrotes

Nadie duda de que el oro es el activo refugio por excelencia, la mejor opción en momentos de volatilidad y caídas en los mercados causadas por crisis como la que vivimos en los últimos meses.

De nuevo, el oro vuelve a erigirse como una apuesta segura para los inversores. Tras varios días con cierto optimismo en los mercados debido a la progresiva reapertura de las economías, ahora las incertidumbres resurgen, tras la posibilidad de que los rebrotes de coronavirus se expandan por todo el mundo, e incluso de que haya que volver al confinamiento en algunas zonas a lo largo de los próximos meses.

Pero no sólo el coronavirus es el causante de esta volatilidad. También cabe destacar la creciente tensión geopolítica que está surgiendo entre la Unión Europea y Estados Unidos. En primer lugar, desde Europa se plantean no abrir las fronteras para viajeros que provengan de países como EEUU, Rusia o Brasil, ya que considera que no se están cumpliendo las medidas necesarias para garantizar la salud de los ciudadanos. Por su parte, Donald Trump estaría valorando la imposición de nuevos aranceles económicos a productos españoles, alemanes, franceses y británicos, por valor total de 3.100 millones de dólares.

La confluencia de todos estos hechos está provocando un nuevo impulso alcista en el oro, que algunos analistas estiman que podría continuar hasta alcanzar incluso los niveles de 2011 y 2012, cuando llegó a los 2.096,9 euros. Además, los niveles de volatilidad de esta materia prima se han ido reduciendo paulatinamente, reflejando que su comportamiento como activo refugio vuelve a activarse.

Por estos motivos, puede que el oro se haya convertido en estos momentos en una oportunidad para los inversores, dado el alto grado de incertidumbre que puede dominar los mercados mundiales en los próximos meses.

