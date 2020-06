Cómo beneficiarse de los dos meses de seguro gratis de la Mutua

Tras los duros meses de confinamiento, la aseguradora Mutua Madrileña ha querido compensar a sus clientes con una medida excepcional, "ampliamos, sin coste alguno, 2 meses el plazo de tu seguro", sostiene el grupo desde su página web.

"Debido a la pandemia y a causa del confinamiento, se ha producido una reducción del tráfico que se ha traducido en un número de siniestros inferior al esperado", esta ha sido la causa principal que ha llevado al grupo a tomar esta medida según explican en su página web.

Condiciones de la medida

Para poder beneficiarse de esta medida, los clientes deben realizar una declaración responsable de que no han sufrido un siniestro entre 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020. Las asistencias no se consideran siniestro para esta medida. La ausencia de este tipo de incidentes es condición para poder acogerse a este beneficio. No es necesario, no obstante, ninguna acreditación que documente esta situación.

Periodo para solicitar el beneficio: entre el 25 de Junio de 2020 hasta 31 Mayo de 2021, ambos inclusive.

Forma de solicitar la medida: la solicitud de la medida deberá realizarse preferentemente a través del área privada de mutua.es o de la app. Deberá presentarse una solicitud por cada póliza de auto o moto y aceptar la declaración de no siniestralidad para cada una de ellas.

Cuándo se aplica la medida: la ampliación de dos meses del periodo de cobertura, se aplicará en la renovación de las pólizas, siendo necesario que el mutualista lo haya solicitado expresamente.

El grupo busca así recompensar a sus asegurados por la paralización obligatoria de los vehículos debido al estado de alarma que se inició el 14 de marzo. Esto significa que con la prima correspondiente a 12 meses los clientes estarán cubiertos durante 14 meses.

La ampliación de dos meses del periodo de cobertura, se aplicará en la renovación de las pólizas, siendo necesario que el mutualista lo haya solicitado expresamente. El periodo de ampliación de cobertura de dos meses tendrá lugar al finalizar el periodo ordinario de doce meses de renovación de la póliza.