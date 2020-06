La historia del matrimonio de abogados armados que frenó el asalto a su casa en EEUU

Mark y Patricia McCloskey, dos abogados radicados en la ciudad de San Luis, Missouri, se han convertido en los protagonistas involuntarios de la semana tras frenar a punta de pistola un "escrache" perpetrado por un grupo de individuos vinculadas a distintos grupos de extrema izquierda como Black Lives Matter o Antifa.

El primer vídeo que salió a la luz en las redes sociales mostraba a los McCloskey en el porche de su mansión, armados con un rifle y una pistola y en actitud desafiante ante los radicales que les gritaban y amenazaban. La estampa parece sacada de una película de Clint Eastwood y ha sido compartida de forma masiva en redes sociales, hasta el punto de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, la ha difundido en su cuenta personal.

Aunque las primeras imágenes podían dar a entender que la protesta podía estarse desarrollando en la calle, un segundo vídeo que se publicó poco después reveló que, en realidad, los violentos habían allanado su vivienda, destrozando la puerta de entrada y dirigiéndose en actitud amenazante hacia la vivienda.

Further context shows that the protesters were trespassing on a private street when the St. Louis couple pulled out their guns to defend their home

