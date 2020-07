Ribó tumba el macroproyecto de 1.300 viviendas de Metrovacesa porque prefiere que haya huertos urbanos

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, tumba el macroproyecto de 1.345 viviendas que Metrovacesa había previsto para el barrio de Benimaclet, en Valencia. Ribó cree que es más importante que el desarrollo del PAI de Benimaclet mantenga sus huertos urbanos. Asegura que ha consensuado "al máximo" con los vecinos para que la urbanización y los edificios que se hagan estén "integrados" con las construcciones y dotaciones "del barrio anterior". "Eso no lo vemos de forma clara en lo presentado por Metrovacesa", ha dicho.

Ribó ha trasladado esta idea al representante de la empresa responsable de este PAI, Metrovacesa, Miguel Díaz, y a la presidenta de la Agrupación de Interés Urbanístico de Benimaclet, Pilar Salvador, durante la reunión que han mantenido en el consistorio para hablar de esta propuesta urbanística.

"Este proyecto no nos gustaba. Pensábamos que se tenía que modificar y en este sentido estamos trabajando", ha comentado el responsable municipal. "Nosotros tenemos muy claro y decimos de forma muy clara que el proyecto no nos gusta y que pediremos que de alguna manera se modifique o que se haga de otra manera. Eso lo tenemos claro y lo queremos hablar con el PSOE, con Urbanismo", ha añadido el alcalde a este respecto.

Ribó ha considerado "imprescindible" que "haya una parte de este PAI que sea huerta". "Esta es la gran reivindicación que se plantea desde le movimiento vecinal y esta es la parte que estamos trabajando, en esta dirección", ha declarado. Así, ha aseverado que en la ejecución del PAI "tienen que plantearse algunas de las cosas que plantean los movimientos vecinales de Benimaclet", que ha considerado, "de alguna manera, razonables".

El primer edil, que se ha mostrado partidario de "rebajar" el número de viviendas programadas, ha resaltado "como elemento fundamental" también "la idea de hacer todos los temas urbanísticos de una forma consensuada al máximo. Asimismo, ha defendido que los PAI que se desarrollan en un barrio no sean "otro barrio", de modo que "la nueva construcción sea adecuada a lo que ya está construido".

"Se tendría que reducir, evidentemente, la edificación total", ha comentado un alcalde, que no duda en reducir la oferta de vivienda en su ciudad, lo que se traduce en mayores subidas de precios.

Asimismo, ha asegurado que a Metrovacesa "no le ha gustado" el planteamiento que le ha hecho. "En estos momentos no hay ninguna decisión tomada. No hay ningún paso dado de habérselo dado a Metrovacesa. Lo ha solicitado pero no se le ha concedido. Se pueden tomar muchas decisiones. No lo puedo adelantar. Quiero llegar al acuerdo", ha declarado.