Los 7 gráficos que demuestran por qué el capitalismo genera más bienestar

El Instituto de Estudios Económicos, think tank asociado a CEOE, ha publicado en España la edición 2020 del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage. Además de medir el grado de apertura al capitalismo de los distintos países del mundo, el informe también muestra la íntima conexión existente entre favorecer el laissez faire y conseguir un mejor desempeño en clave de desarrollo, progreso y bienestar.

Empecemos por la renta per cápita. En las economías más libres (grupo I), este indicador alcanza un promedio de 66.751 euros; por el contrario, en los sistemas más cerrados (grupo V) podemos ver que dicho indicador se reduce hasta los 7.615 euros.

Algo parecido ocurre con la calidad de las instituciones democráticas y el nivel de libertades civiles y políticas vigente en los distintos países del mundo. Hay una estrecha correlación entre lograr un mejor resultado en el Índice de Libertad Económica y conseguir lo propio en el Índice de Democracia de The Economist. Hay algunos casos, como Hong Kong o Singapur, donde se rompe este vínculo pero, aunque la libertad económica no garantiza siempre una mayor libertad política, lo cierto es que la evidencia disponible acredita que sí actúa de forma muy favorable para propiciarla y apuntalarla.

En el terreno medioambiental, la evidencia disponible respalda el modelo económico liberal, ya que la calificación obtenida en el Índice de Desempeño Medioambiental de la Universidad de Yale también tiende a ser más alta conforme el grado de apertura al capitalismo es más elevado. El grupo I (mayor libertad económica) obtiene un promedio de 76,1 puntos sobre 100 en esta medición, mientras que el grupo V (menor libertad económica) se queda en apenas 50,2 puntos de media.

La incidencia de la pobreza también es mucho menor en los sistemas promercado. Si comparamos las economías libres o moderadamente libres con las cerradas o relativamente cerradas, vemos que las primeras registran una tasa media de pobreza del 7%, frente al 20% que alcanzan las segundas.

Incorporando otros factores, como la salud o la educación, podemos ver que esta tendencia se mantiene. Así, con el Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas en la mano, de nuevo comprobamos que la calificación recibida por las economías más libres (grupo I) es marcadamente superior a la de los sistemas más cerrados al capitalismo (grupo V).

El IEE también toma como referencia el Índice Global de Innovación que compilan anualmente la Universidad de Cornell, la escuela de negocios INSEAD y la Organización Mundial de la Pro- piedad Intelectual y, tomándolo como base para medir la innovación, lo compara con los resultados del Índice de Libertad Económica. Una vez más, este ejercicio revela que existe una correlación favorable entre el nivel de libertad económica y la capacidad de innovación que exhibe cada país.

Por último, la tasa de crecimiento también es mucho más elevada en las economías más abiertas que en las cerradas, tanto en el corto plazo (2,2% vs 1,2% entre 2015 y 2019) como en el medio plazo (2,8% vs 1,9% en los quince últimos años) o en el largo plazo (2,7% vs 1,7% en el último cuarto de siglo).

A la luz de estos demoledores datos que desglosa el Instituto de Estudios Económicos a partir del Índice de Libertad Económica la Fundación Heritage, el centro de estudios vinculado a la CEOE recalca que, "a tenor de todos estos hallazgos, resulta evidente que el modelo capitalista, si bien dista de ser perfecto, es el que arroja mejores resultados en materia de progreso y bienestar social".