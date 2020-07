La tecnología, clave en los nuevos perfiles profesionales tras la pandemia

La pandemia del coronavirus, tremendamente dura y sufrida por toda la población mundial, nos deja varios cambios de escenario que marcarán, sin ninguna duda, nuestro futuro. Si algo positivo puede salir de esta crisis, entre otras cosas, es una variación a la hora de desempeñar nuestra labor profesional, ya que aproximadamente un tercio de los trabajadores se han apuntado al teletrabajo.

En España esta modalidad laboral, que antes de la aparición de la covid-19 era del 5%, como recordó en esRadio el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, podría convertirse en generalizada si las medidas regulatorias que quiere implantar el Gobierno no son muy restrictivas.

También la crisis del coronavirus ha demostrado que la forma en la que vamos a convivir es impensable sin la tecnología y la digitalización. Estos dos aspectos han marcado y dominarán la forma en la que nos comunicamos, la manera en la que compramos, cómo trabajamos y como nos relacionamos entre nosotros.

Las grandes empresas son las que mejor han entendido el impulso de estos dos factores y han comprendido, además, que va a hacer falta contar en sus plantillas con profesionales con perfil tecnológico. Un caso paradigmático es el de Banco Santander, que en esta estrategia tiene previsto incorporar durante este año a 3.000 personas especializadas en tecnología con el objetivo de ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros.

Estos perfiles que la entidad que preside Ana Botín quiere fomentar son profesionales que podrán desarrollar su talento en la división de Tecnología y Operaciones en áreas vinculadas con agile, plataformas y APIs (interfaz de programación de aplicaciones), cloud (nube), data, network (redes), DevSecOps (equipos de desarrollo, seguridad y operaciones), Inteligencia Artificial (AI), desarrollo de software, arquitectura empresarial (enterprise architecture) y ciberseguridad.

Además, Banco Santander ha lanzado Be Tech! with Santander, una página de web de empleo que permitirá gestionar la contratación de estos profesionales con perfiles tecnológicos que proceden de carreras STEM (ingenierías, ciencias, matemáticas) y que contribuirán a la transformación del banco. Ana Botín ha asegurado que "contar con la mejor tecnología no solo es tener lo mejor en infraestructura, aplicaciones y procesos, sino también contar con los mejores, el talento más innovador". Botín ha remarcado la importancia de este cambio por el que la entidad se prepara para el nuevo escenario que está a punto de llegar: "Estamos desarrollando el futuro de la banca. No se trata solo de tecnología, sino que también es una nueva forma de pensar y abordar los problemas. Una nueva forma de trabajar y comprender el mundo.

Asimismo, la entidad también ha lanzado diferentes programas globales de becas que apoyan a los estudiantes y graduados universitarios en el desarrollo de aquellas competencias, digitales, idiomas y soft skills que mejoren su empleabilidad futura.

¿Cómo son esos perfiles tecnológicos?

Banco Santander lleva años siendo una de las empresas españolas líderes y más reconocidas fuera de nuestras fronteras. También es un referente a la hora de incorporar perfiles tecnológicos en un sector como la banca. Joan Rodríguez, Core Engineering DevSecOps dentro del área de Ciberseguridad del banco, explica que "los perfiles tecnológicos son los más demandados y los más adecuados para alguien que se quisiera incorporar al grupo Santander". Ha puesto como ejemplo: "Developers Frontend, Developers Backend, DevOps, Data scientists y en caso de tener área de Ciberseguridad: DevSecOps, Threathunters, Incidenthandlers, Analistas Cyber".

Los perfiles tecnológicos más demandados.

Laura Gil Ballesteros, Senior Analyst y Embajadora de la Transformación Digital en el equipo de Cloud Global OHE de Banco Santander apunta que "estamos hablando de especialistas técnicos, arquitectos y desarrolladores con conocimientos específicos, apasionados por la tecnología y con gran motivación para contribuir al objetivo del Banco de tener la mejor plataforma abierta de servicios financieros". Por su parte, Joan Rodríguez destaca que la importancia de la sección de búsqueda de perfiles dentro de la implantación de los datos y de la ciberseguridad donde "a día de hoy es imprescindible tener un área muy potente en ciber como la que tenemos". Cree que es "un mundo lleno de posibilidades para nuevas incorporaciones".

El experto explica que Banco Santander cuenta con "varios niveles de defensa" en cuanto a ciberseguridad. Asegura que conciencian a los miles de trabajadores de la entidad porque "el punto más débil en este campo es el humano, cualquier distracción es una puerta abierta a nuestros sistemas y como tal debemos ser conscientes de que nos intentarán engañar para atacar al Banco".

Promoción de estos perfiles para la incorporación al BS

Una de las estrategias para atraer esos perfiles es usar las tácticas de toda la vida y las más recientes, además de una campaña a través de las redes sociales. Laura Gil Ballesteros ha contado cómo Banco Santander "está haciendo una campaña externa muy fuerte a través de distintas RRSS y webs para atraer a los mejores del mercado" en la que "se está animando mucho" a los propios trabajadores del Grupo "para promocionar los puestos que se están ofertando".

Joan Rodríguez cuenta cómo se está llevando a cabo esta campaña en la que "un reducido grupo de empleados de Santander Global Tech, que enseñamos la cara más técnica del Santander, y nuestra forma de hacerlos llegar a esos perfiles que queremos incorporar es a través de nuestra web pública". También cuenta el experto cómo han lanzado "un hackathon en nuestras instalaciones hace unos cuantos meses" que con la crisis del coronavirus será difícil de repetir.

El teletrabajo y el cambio de paradigma tecnológico

Ambos expertos coinciden en lo beneficioso del teletrabajo. Laura Gil Ballesteros asegura que "es una ventaja que aporta Banco Santander y que es una medida que atrae y que gusta en estos nuevos perfiles que estamos buscando". En la entidad existen "herramientas y todo lo que necesitamos para poder trabajar desde casa sin problema". También cree que "trabajar en la oficina tiene otras ventajas que el trabajo a distancia no tiene, por lo que un equilibrio adecuado entre trabajar desde casa y trabajar en la oficina, sería la situación ideal. El Banco nos permite esta flexibilidad desde antes de la covid".

Hay ventajas e inconvenientes del trabajo en casa.

Por su parte Joan Rodríguez no ve "el teletrabajo 100%", sino un "modelo mixto 40-60% donde dos días trabajas desde casa y tres desde la oficina" porque "las interacciones con otros compañeros son necesarias y ahora también se echan en falta". De hecho, Banco Santander quiere aprovechar las lecciones aprendidas durante la pandemia para crear un modelo de organización laboral que aúne las ventajas del trabajo en remoto con las ventajas de trabajar juntos en la oficina.

Para Laura Gil Ballesteros la crisis del coronavirus "nos ha dejado una huella para siempre tanto a nivel personal como profesional" y cree que "ahora hay que transformarse sí o sí, o tu negocio se paraliza o directamente muere".

La experta ha destacado la gran adaptación tecnológica de Banco Santander, donde se lleva "trabajando en la transformación digital desde hace unos años. Independientemente de la pandemia, es la dirección en la que ya se estaba trabajando".