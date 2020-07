"Queremos ayudar a nuestros mayores"

Estamos acostumbrados a oír que en España no se ahorra, que no tenemos tradición de ahorrar a través de planes de pensiones y otras soluciones de ahorro a largo plazo para planificar la jubilación. De hecho, solo el 32% de los españoles que no cobran pensión de jubilación reconoce haber empezado a ahorrar para esta etapa de la vida, según una encuesta del Instituto BBVA de Pensiones.

Sorprendentemente, cuando hablamos de ahorro, se suele obviar el activo en el que se concentra el principal ahorro de los españoles: la vivienda. Y es que el 76,1% de la población cuenta con una vivienda en propiedad, uno de los porcentajes más altos de todos los países desarrollados. Este porcentaje es todavía superior entre los mayores de 65 años: hasta el 89% tiene casa propia. Este colectivo acumula un ahorro en vivienda de nada más y nada menos que unos 650.000 millones de euros, una cantidad equivalente a la mitad del PIB español y seis veces superior al patrimonio de todos los planes de pensiones.

Vamos, que podemos decir sin miedo a equivocarnos que nuestros mayores sí han ahorrado, y mucho, e inteligentemente puesto que si analizamos el crecimiento del valor de la vivienda en los últimos 30 años, comprobamos que ha sido una gran inversión que supera en mucho a otras similares en plazos y vocación.

Tenemos entonces que en realidad el ahorro de los jubilados en los países más desarrollados de la UE es similar al de los españoles si tenemos en cuenta el ahorro en vivienda en propiedad, entonces… ¿por qué tenemos la sensación de que los jubilados españoles viven peor que los ingleses o alemanes?

Porque el ahorro en vivienda no era, hasta ahora, líquido y los planes de pensiones y jubilación sí; al alcanzar la jubilación se pueden cobrar en forma de renta mensual o en un solo pago.

En Óptima Mayores somos actuarios y especialistas en pensiones desde hace mas de 25 años, en 2005 nos dimos cuenta de la buena noticia que supone el mucho ahorro acumulado de los españoles en sus viviendas y decidimos concentrar nuestro esfuerzo en buscar fórmulas para obtener liquidez a partir de ese ahorro, sin necesidad de perder la propiedad ni mucho menos el uso y disfrute de la vivienda, y así llegamos a la hipoteca inversa. España es el país más indicado de Europa para este producto llamado a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.

Óptima Mayores distribuyó el año pasado más 30 millones de euros a personas mayores de 65 años "que ahora viven mejor y en sus casas, que siguen siendo suyas y heredaran sus hijos, si bien éstos tendrán que devolver el dinero prestado a sus padres, pero para poder hacerlo heredarán antes la casa y decidirán si la venden o no para devolver lo prestado a sus padres".

La hipoteca Inversa tipo es la que contrata una persona o matrimonio de unos 79 años con una casa valorada en unos 600.000 Euros que se pone como garantía hipotecaria para que el que la contrata reciba unos 200.000 Euros de una sola vez o unos 1.350 euros al mes garantizados de por vida.

Ya es posible contratar hoy en España este tipo de operación con todas las garantías necesarias, de una forma segura y recibiendo un asesoramiento profesional y especializado gratuito que ayuda a las personas mayores a acortar la mejor opción de entre las muchas disponibles, en función de su situación económica y necesidades financieras concretas de cada caso.

La hipoteca inversa es un producto financiero que puede ayudar a las personas mayores aportándoles liquidez económica. Es posible solicitar un primer estudio para enterarse de las cantidades que pueden obtener para su caso concreto.

El aumento de la esperanza de vida y la mejora de las condiciones de salud exigen cada vez más alternativas para conseguir una liquidez extra más allá de la pensión, ya sea para poder llevar una vida más activa, cancelar alguna deuda que impide llegar mejor a fin de mes, pagar gastos de dependencia o asistenciales o en general para poder llevar una vida más desahogada. Y es ahí donde el papel de la vivienda puede jugar un papel diferencial.

Así lo comprobó uno de nuestros clientes Miguel G-F, quien con 81 años contrató una hipoteca inversa a través de Óptima Mayores "porque los bancos por mi edad no me ofrecían ningún tipo de solución, y eso que tenía cuatro propiedades. Tenía que afrontar una necesidad de liquidez y cuando descubrí la hipoteca inversa pude resolver el problema que tenía."

La hipoteca inversa es un producto financiero con un marcado carácter social que consiste en un préstamo o crédito con garantía hipotecaria destinado a personas mayores de 65 años o dependientes que les permite obtener liquidez a partir de su patrimonio inmobiliario sin perder la propiedad. Las cantidades se pueden percibir de la manera que más convenga, en mensualidades, un importe a la firma o una combinación de importe inicial y mensualidad. La gran particularidad es que la persona que la contrata no tiene que devolverlo mes a mes, como ocurre con la mayoría de préstamos, sino que son los herederos los que podrán decidir entre heredar la vivienda, pues la propiedad no se pierde, y saldar la deuda generada hasta ese momento, o no heredarla. En cualquier caso el producto está ideado para que en ese momento la deuda sea notablemente inferior al valor de la vivienda para que los herederos puedan disfrutar de la diferencia.

Es importante resaltar que la propiedad no se pierde, ni a la contratación ni al fallecimiento, una idea equivocada ampliamente extendida entre los pocos que han oído hablar de esta solución.

Las cantidades que se reciben dependen del valor de la vivienda y de la edad. Cuanto más mayor se es y mayor valor tiene la vivienda, más cantidades se pueden conseguir. Óptima Mayores cuenta con una calculadora de hipoteca inversa con la que poder hacer una simulación y obtener una orientación de las cantidades a recibir.

La hipoteca inversa requiere un asesoramiento integral y acompañamiento en todo el proceso de contratación, en el que destaca la elaboración de un estudio inicial personalizado en el que se detallan las condiciones de las alternativas disponibles.

La presión sobre la pensión pública propiciada por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, unido al alto ratio de propiedad, hacen de la hipoteca inversa seguramente el producto financiero con mayor potencial en nuestro país. Nos acostumbraremos a que la hipoteca inversa sea una alternativa más de la planificación para la jubilación.

La hipoteca inversa ya está ampliamente extendida en otros países con mayor cultura financiera, tales como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Suecia, en donde cada año miles de mayores contratan el producto de manera masiva. A modo de ejemplo, en Reino Unido se firmaron más de 45.000 hipotecas inversas en 2019.