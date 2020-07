Expertos ofrecen en LD claves para afrontar la subida de impuestos que se avecina

Libre Mercado pone en marcha una nueva mesa redonda para abordar la inminente subida de impuestos que ya ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para ello, y gracias al apoyo de Ibercaja, hemos reunido a un grupo de expertos de primer nivel que nos ayuden a desentrañar las claves de una acertada planificación financiera, patrimonial y fiscal, de cara al nuevo escenario que se plantea tras el impacto de la pandemia del coronavirus.

De la mano de Ibercaja, Libre Mercado ha reunido a Juan Linares, responsable de Asesoría Fiscal de Negocios de Ibercaja, Juan Luis Falcón, socio responsable del grupo de Empresa Familiar de Garrigues, y el socio de Cuatrecasas Carlos Ferrer, para aportar las reflexiones, análisis y claves de una buena planificación patrimonial y financiera que permita alcanzar objetivos sin que los galimatías fiscales y legislativos que tenemos por delante lo impidan.

Prudencia y planificación

El primer consejo en el que tanto Linares como Ferre y Falcón coincidieron, fue en el de "prudencia" y advirtieron de que abordar la planificación únicamente desde el punto de vista fiscal puede conducir a errores.

El responsable de Asesoría Fiscal de Negocio de Ibercaja, Juan Linares, destacaba que es importante "la prudencia y no ponerse la venda antes de la herida". En cuanto a la planificación, recuerda que hay que cuidar las tres patas fundamentales, la planificación fiscal, financiera y la jurídica, para conseguir nuestros objetivos. "Y para lograrlo", añadía Linares, "tenemos productos de planificación patrimonial estupendos que nos pueden ayudar".

Para Falcón es importante tener claro que "la fiscalidad" no puede ser un objetivo en sí mismo porque "cuando se toman las decisiones con un objetivo únicamente fiscal salen consecuencias". Lo importante es "ser consciente de que la fiscalidad es un elemento más a considerar dentro de su ámbito de decisión".

Ferrer, por su parte, también insistía en la prudencia porque "la fiscalidad es cambiante". Consideraba el socio de Cuatrecasas que las eventuales condiciones que pueda poner Europa a España para acceder a los paquetes de ayuda puede cambiar mucho el escenario impositivo y que, por eso, "lo que yo haría sería ver cómo tengo el patrimonio financiero" y tener cuidado en aquellas comunidades autónomas "que tengan el impuesto de patrimonio o aquellos donde se pueda poner".

¿Cómo hacer una buena planificación?

Además de aconsejar prudencia, Ferrer, Falcón y Linares insistieron en que la clave del éxito pasa siempre por una buena planificación. Juan Linares, de Ibercaja, recordaba que tan importante es la planificación fiscal y financiera como la jurídica ya que la suma de las tres permite elaborar un traje "a la medida de cada persona, familia y patrimonio". Como primer paso para comenzar a elaborar esa planificación, Linares proponía "mirar la renta del año pasado, porque", recuerda, "Hacienda te da ahora mucha información". Esa información permite localizar las fuentes de ingresos, así como los costes y evaluar la consecución o no de objetivos y las medidas que hay que tomar para alcanzarlos.

En cuanto al diagnóstico de la situación, Juan Luis Falcón, de Garrigues, recordaba que "para hacer ese diagnóstico, que es lo primero, hay que saber dónde estás, si tienes o no actividad y, fundamental, hacia dónde quieres ir. Y ahí es donde se abre el abanico de posibles recomendaciones". Y advertía: "Si empiezas la reflexión al revés puedes generar un efecto pernicioso".

Para el primer paso, Ferrer, de Cuatrecasas, añade que es importante "saber de dónde obtengo las rentas" y considera fundamental "rodearte de asesores y expertos porque te van a ayudar en la reflexión más difícil que es la primera: ¿qué quiero hacer?".

Cómo reducir la carga fiscal

No en vano, y pese a los consejos de prudencia, planificación, diagnóstico y objetivos que pusieron encima de la mesa los ponentes, también dieron algunas pistas de cómo optimizar la factura fiscal, aunque insisten en que estas herramientas siempre deben ponerse en marcha en el marco de una planificación global de la estrategia a seguir para conseguir los objetivos deseados.

Linares, de Ibercaja, recordaba algo muy importante, "que tan importante como ahorrar impuestos es saber que, si los tengo que pagar, cuanto más tarde en pagarlos mucho mejor, porque ese dinero está en mi poder y puedo sacarle rendimiento".

Otro de los aspectos que destacaron los tres ponentes es el del buen tratamiento fiscal que tiene en España el sistema financiero comparado con otros países de nuestro entorno. "No sé cuánto durará el régimen fiscal de los fondos de inversión, pero mientras dure, vamos a aprovecharlo", decía Linares.

También pedía cuidado a la hora de seleccionar un producto u otro por su impacto fiscal porque "los planes de pensiones", por ejemplo, "pueden ser un producto estupendo muy malo, dependiendo de la planificación que se haga", y recordaba que si uno se deduce las aportaciones cuando se gana muy poco dinero, y se rescata de golpe al final, puedes perder dinero. Otro instrumento, añadía Linares, "son los seguros de vida porque nos permite diferir el pago de impuestos y darme liquidez en momentos determinados".

En este plano, Juan Luis Falcón, de Garrigues, ponía en valor el papel de los asesores financieros porque, a la hora de elegir un producto de ahorro, no sólo tenemos que tener en cuenta la rentabilidad o la carga fiscal, sino también la exposición al riesgo. Elegir un producto únicamente por su tratamiento fiscal puede llevarnos a contratar una exposición al riesgo que no somos capaces de soportar.

¿Por dónde llegará la subida de impuestos?

Aunque todavía no se sabe muy bien cuáles van a ser los impuestos que suban o en qué cuantía, parece claro que la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez es el de subir todos los tipos impositivos. En este sentido, los ponentes sí que dieron algunas pistas de por dónde creen que llegarán esas subidas de impuestos.

Los tres coincidieron en que IRPF e IVA tienen todas las papeletas para subir, no sólo por estar en la agenda del PSOE, sino porque "son los que más recaudan", recordaba Linares.

En cuanto a la armonización de impuestos como Patrimonio o Sucesiones, consideran que se ha enfriado un poco y "con lo que les cuesta a las comunidades autónomas ponerse de acuerdo, por ejemplo, en el uso de las mascarillas, imagínate a la hora de poner en marcha unos impuestos u otros", decía Carlos Ferrer.

La curva de Laffer

No obstante, los tres ponentes consideraron que la subida de impuestos que se ponga en marcha tiene el riesgo de provocar el efecto contrario al del aumento de recaudación, ya que cuando se suben demasiado los impuestos, "puede que los efectos recaudatorios no se cumplan", recordaba Juan Luis Falcón.

Carlos Ferrer, por su parte, confesó que alguno de sus clientes hubiera agradecido, y mucho, una rebaja, condonación o moratoria de impuestos durante el estado de alarma, ya que les hubiera permitido mantener liquidez para tener opciones de reabrir negocios o continuar con su actividad. En este sentido, señalaba que España "se ha quedado muy rezagada" respecto a otros países de nuestro entorno. No obstante, "no me hubiera gustado estar en los zapatos de los responsables políticos en medio de una crisis como la que hemos vivido".

Fue quizá Carlos Ferrer el que puso la nota de humor al recordar que todavía estamos pendientes de las negociaciones con Bruselas y "a lo mejor alguien dice que sería una locura subir impuestos en estos momentos". Aunque no parece que ese sea el escenario más probable.