"Las criptomonedas devolverán la soberanía del dinero a los ciudadanos"

Durante la desescalada, muchos comercios han vuelto a abrir sus puertas con estrictas medidas de seguridad y están apostando por métodos de pago que no requieren el contacto físico. En este sentido, más allá de las tarjetas de crédito, hay un sistema que se perfila como el más seguro: las criptomonedas. Con ellas se puede pagar, cobrar y hacer transferencias de forma totalmente segura en cuestión de segundos. Por eso, hemos hablado con Herminio Fernández, CEO de Eurocoinpay, una empresa especializada en el pago con estas divisas digitales.

¿Saldrán las criptomonedas reforzadas de esta crisis?

Es evidente que sí, durante la crisis de la covid-19 las plataformas criptográficas hemos crecido en torno al 20%. Los activos digitales se han portado mejor que el oro como reserva de valor, ya que desde enero 2020 se revalorizaron un 66%, mientras que el oro un 18%. Por otro lado, los activos financieros están perdiendo entorno al 22% y, además, los bancos centrales están creando dinero infinito, lo que provocará una gran devaluación de nuestros ahorros monetarios. También están llegando muchos inversores institucionales, lo que está provocando una confianza en estos activos. Ahora bien, el gran salto de este dinero programable llegará cuando los Gobiernos legislen y regulen este sector.

¿La guerra de los gobiernos contra el dinero en efectivo supondrá un crecimiento en las valoraciones de las divisas digitales?

Los gobiernos saben que la mejor forma de reducir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales está en la eliminación del dinero en efectivo. En un futuro no muy lejano, dentro de 2 a 4 años, los sistemas monetarios rivalizarán entre sí por imponerse en un mundo digital. El BCDC de los bancos centrales como moneda centralizada y controlada por los Estados, y el bitcoin y las criptomonedas como dinero descentralizado, que devolverá la soberanía del dinero a los ciudadanos, algo que les arrebataron en 1913 por los bancos centrales y que ha provocado un siglo de desigualdades sociales y una montaña de deuda pública de los estados que no sé cómo lo vamos a pagar, solo Estados Unidos debe más de 28 billones de dólares. Yo me decanto por las cripto como ganadoras en el futuro económico.

¿Habéis notado mucha demanda por parte de los comercios a la hora de integrar nuevos métodos de pago?

Las empresas y comercios en España necesitan un gran cambio en cuanto a la digitalización de sus procesos de ventas. El cobro por medio de criptomonedas representa un avance importantísimo, supone más seguridad eliminando al 100% el fraude y, además, las comisiones de cobro son más bajas y así como la rapidez en los pagos. Eurocoinpay lo hace en 7 segundos, por consiguiente, hay una gran demanda de comercios para integrar estos procesos. Nosotros hemos pedido al ministerio la regulación de las criptomonedas ya que este vacío legal está produciendo un cuello de botella en los comercios y empresas.

¿Será el bitcoin realmente la moneda mundial dentro de unos años?

Es difícil prever esto, pero me arriesgo a decir que representará un porcentaje muy alto en cuanto al dinero del futuro. Hay varios motivos que avalan estas previsiones, esta moneda es finita, solo se crearán 21 millones de bitcoin, es dinero programable y está creado para internet. Además, es muy divisible (100 millones de veces) fácil de transportar y se comporta como una buena reserva de valor y un buen medio de pago. Por todo esto, creo que el dinero que conocemos debe ser destruido y cambiado por unos y ceros respaldado por verdades matemáticas y todo este dinero nuevo confiarlo a web y ordenadores descentralizados repartidos por todo el planeta.

Ya lo decían los griegos hace más de 4.000 años, que cuando entregas demasiado poder a muy pocas personas, aunque éstas tengan buenas intenciones, suelen aprovecharse de ese poder.

¿Por qué es más seguro pagar con criptomonedas?

Todos los pagos con criptomonedas se hacen en la red de pagos Blockchain, y esta está controlada por millones de ordenadores para mantenerla segura y registrar todas las transacciones en un libro público de contabilidad. Esto quiere decir que todas las transacciones son anotadas y elevadas a público. Es lo más parecido a lo que hace un registrador cuando compramos una casa y la registramos elevándola a público.

Para darnos una idea del tamaño de esta red de ordenadores, su capacidad de cálculo es 500 veces superior a los 50 ordenadores más potentes de la tierra.

Bitcoin y las cripto tienen una seguridad extrema ya que, desde 2009, se han realizado más de mil millones de transacciones por la red Blockchain y no se ha producido un solo envió fraudulento.

Los comercios y empresas que cobran en efectivo pueden recibir billetes falsos y en los cambios pueden cometer errores, si cobran con tarjetas bancarias estas pueden ser robadas o fraudulentas provocando disputas con tu banco, esto con las criptomonedas nunca es posible.