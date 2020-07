El Congreso tumba el plan social de Podemos para la reconstrucción

El Congreso de los Diputados repetirá la próxima semana la votación del documento de Recuperación Económica de la Comisión de Reconstrucción tras haber detectado que una diputada de Podemos que había solicitado votar telemáticamente lo hizo también de manera presencial. Al corregirse el error se ha producido un empate que tiene que deshacerse.

En concreto, tras las votaciones que han tenido lugar este miércoles se ha comprobado que Marisa Saavedra Muñoz, que había solicitado su derecho a ejercer votación a distancia, finalmente también ha votado desde su escaño del hemiciclo.

Tras descubrir lo sucedido, lo que se ha hecho es corregir todas las votaciones restando un voto de los 'síes'. Se ha tomado esta decisión porque no se puede variar el método de votación sin que medie un acuerdo de la Mesa del Congreso. En este caso, éste no se ha producido, puesto que el grupo parlamentario de Unidas Podemos solicitó el voto telemático de Saavedra, pero después no comunicó su intención de votar desde su escaño.

Fuentes del grupo confederal han explicado a Europa Press que el error no ha sido achacable a la diputada, si no al conjunto del grupo parlamentario, que se equivocó al solicitar su voto telemático estando ella presente en el Hemiciclo. Además, aducen que los servicios de la Cámara avisaron a Saavedra de que tenía que votar telemáticamente apenas tres minutos antes de que se cerrara el plazo para ello y que no le dio tiempo.

En cualquier caso, desde Unidas Podemos inciden en que Saavedra sólo votó una vez, por lo que van estudiar la posibilidad de impugnar la anulación del voto.

Según se refleja en una resolución de la Presidencia del Congreso, recogida por Europa Press, los servicios de la Cámara han señalado que este voto no puede contabilizarse y ha procedido a introducir las correcciones pertinentes.

La única votación en la que la corrección ha sido determinante ha sido la correspondiente al documento económico, que resultó aprobado por 169 votos frente a 168. Al restar uno de los 'síes' se ha producido un empate a 168, lo que obligará a repetir la votación.

Si el empate persiste, decaerá

Así las cosas, la votación se repetirá en el próximo Pleno que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana para acoger la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dará cuenta del Consejo Europeo en el que se han aprobado los fondos postCovid.

Según establece el artículo 88 del Reglamento del Congreso si se produce un empate, la votación debe repetirse. Si el resultado no varía ha de procederse a una nueva votación y si a la tercera se repitiera el empate el texto se entenderá como desechado. En principio, si nadie varía sus votos, el documento sería aprobado con el mismo resultado de este miércoles.

Rechaza las medidas sociales

Además, el Pleno del Congreso rechazaba el documento con medidas sociales aprobado por la Comisión para la Reconstrucción del país tras la covid-19. Así, sumando a este rechazo el empate en las medidas sociales, sólo se han aprobado el plan sanitario y de la UE.

Finalmente Vox, que se apeó de la comisión en su tramo final y se desvinculó de las votaciones anteriores, ha reaparecido este miércoles para votar en contra de los todos los dictámenes en el Pleno, contribuyendo así a poner en peligro el social y el económico, que no contaban con el apoyo del PP.

Así las cosas, el texto con medidas sociales se rechazó por 175 votos frente a 172 votos. No es la primera vez que la coalición gubernamental pierde una votación en el Pleno pero las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción han vuelto a poner en evidencia su necesidad de sellar pactos a varias bandas para sacar sus propuestas.

En esta ocasión Ciudadanos ha sido un aliado fundamental porque ha apoyado todos los documentos, menos el que ha caído, mientras que, tras semanas de negociaciones, se ha logrado sumar también al PP a otros dos documentos: el sanitario y el europeo.

En concreto, el dictamen de política social ha sido rechazado por PP, Vox, Ciudadanos, Junts, PNV, Bildu, la CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. El BNG, que había anunciado voto en contra, se ha pasado a la abstención, pero no ha sido suficiente para salvar el texto global, que ha recibido el apoyo de 172 diputados.

Sanidad y Unión Europea

Por el contrario, los dictámenes sobre Sanidad y Unión Europea han recibido vía libre con un amplio respaldo, puesto que los partidos que integran el Gobierno han recabado para ellos el apoyo tanto del PP como de Ciudadanos. El primero ha reunido 256 síes y el segundo ha alcanzado los 276 porque ha sumado también a partidos nacionalistas e independentistas.

En concreto, el documento sanitario ha sido avalado por PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Más País, Compromís y Nueva Canarias. Por su parte, Vox, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y la CUP han votado en contra, mientras que se han registrado tres abstenciones, una de ellas de Coalición Canaria.

Y las conclusiones que han contado con más consenso han sido las relativas a la Unión Europea, que han sido avaladas tanto por PP y Ciudadanos como por Junts, PNV, Más País, Compromis, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el PRC, Foro Asturias y UPN. En el 'no' se han situado Vox, la CUP, Bildu y el BNG, mientra que ERC se ha abstenido.