El coronavirus dispara a Amazon: ya vale más que todo el PIB de España

2020 ha sido un mal año para la economía en general, pero no para Amazon en particular. Desde que arrancó el presente curso, la compañía americana ha subido más de un 73% en la bolsa americana debido al fuerte aumento del comercio online. No hay que olvidar que Amazon comenzó a contratar a un gran número de personas y a trabajar al mismo ritmo que en los días de mayores ventas en Navidad y en el Black Friday. Por eso, los inversores han visto en este valor un gran potencial a futuro y, eso se ha notado en la fortuna de Jeff Bezos, el fundador de Amazon.

El resultado es contundente: su fortuna total ha pasado de los 74.000 millones de dólares (63.908 millones de euros) a 189.300 millones de dólares (163.486 millones de euros). Esto se debe a la fuerte revalorización de Amazon en Wall Street, donde ha pasado de cotizar por debajo de los 1.740 dólares por acción, a superar ampliamente los 3.000. De hecho, la capitalización de mercado de la empresa ya ha superado los 1,55 billones de dólares (1,34 billones de euros). Es decir, Amazon ya vale más que todo el PIB de España en un año.

Lo más curioso de este fuerte aumento en su fortuna personal es que ha logrado batir un nuevo récord: ser el millonario que más aumenta su riqueza en un solo día. Las acciones de Amazon crecieron un 7,9% en solo una sesión y eso se tradujo en un crecimiento de 13.000 millones de dólares (11.227 millones de euros) en su fortuna personal en menos de 24 horas.

Pero esta gran revalorización del gigante del comercio electrónico no solo se nota en el bolsillo de Jeff Bezos, también en el de su exmujer Mackenzie Bezos. Ella ganó 4.600 millones de dólares (3.972 millones de euros) el pasado lunes gracias al número de acciones que posee de la firma. Esto la ha convertido en la decimotercera persona más rica de todo el planeta. Mackenzie adquirió un 4% de la compañía tras el divorcio amistoso al que llegó con el CEO de Amazon y esto la ha servido para colocarse por delante de Alice Walton y Julia Flesher Koch en la lista de Bloomberg. Ahora es ya la segunda fémina con la fortuna más grande, solo por detrás de la heredera de L’Oreal.