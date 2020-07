¿Estamos ante el gran momento del oro?

Si existe un activo refugio por encima de todos los demás, ése es, sin duda, el oro. En momentos de volatilidad e incertidumbre como el que vivimos actualmente, los inversores se lanzan a por él con el objetivo de proteger sus carteras.

A principios de semana conocíamos que el precio del oro volvía a marcar niveles máximos no vistos desde 2011, quedándose cada vez más cerca de los 2.000 dólares la onza, mientras el dólar estadounidense se degrada cada vez más.

Y no es para menos, ya que la economía mundial tiene varios frentes abiertos que no parece que vayan a solucionarse de forma sencilla en los próximos meses. El más importante, el resurgimiento de casos de Covid-19 en países como Estados Unidos o España, que están provocando que la ansiada recuperación económica tarde cada vez más en desplegar sus alas. A ello se une la cada vez más probable de la posibilidad de que la vacuna que haga frente al virus no esté disponible para la población hasta 2021.

Por otra parte, siguen las incertidumbres por saber si finalmente las medidas llevadas a cabo por instituciones como los bancos centrales, la Unión Europea o el gobierno estadounidense serán suficientes para impulsar de forma importante las economías mundiales. Las tensiones geopolíticas también son protagonistas, sobre todo entre China y Estados Unidos y entre Europa y Reino Unido; hasta el punto de que su desenlace puede hacer virar la economía y los mercados de forma significativa.

Ante tales situaciones cambiantes, el oro vuelve a erigirse, no sólo en cuanto a su nivel de precios, sino también como una apuesta segura para los inversores. No se trata de una situación nueva: cada vez que resurgen las incertidumbres económicas, el oro vuelve a escena y escale posiciones.

Libertad Digital y Estrategias de Inversión han lanzado un curso online para aprender a invertir nuestros ahorros.

El curso online de Inversión y Gestión patrimonial está pensado para usuarios que dispongan de 15 minutos de tiempo al día para poder aprender a invertir, tanto en bolsa, fondos de inversión, planes de pensiones, inmobiliario o en materias primas como el Oro o el Petróleo.

Aprenderá a elegir los mejores fondos de inversión o planes de pensiones del mercado a saber entrar y salir del mercado en función de nuestro perfil de riesgo y aprovecharnos de las oportunidades de inversión que haya en cada momento.

Solicita gratuitamente información del curso.