Toreros en las colas del hambre: “Es la ruina. Podemos provoca que mueran toros con cuatro meses"

Numerosos toreros, picadores, subalternos, banderilleros, mozos y areneros guardan cola en Cáritas. Llevan sin ingresos desde octubre y el coronavirus obligó estos meses de estado de alarma a cerrar las plazas. Muchos lo están sobrellevando tirando de los últimos ahorros que les quedan, pero miles de familias con hijos están en condiciones paupérrimas.

Señalan claramente a una culpable: Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo (Podemos), les ha declarado la guerra y les ha negado las ayudas económicas, similares a los ERTE, "de forma ilegal", según han transmitido representantes del comité de crisis, compuesto por las principales asociaciones, federaciones y fundaciones del sector de la tauromaquia, a este diario.

La querella criminal ya está siendo preparada contra Díaz, quien se considera animalista y antitaurina. "Es pura ideología. Ella no puede ordenar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que se deniegue la ayuda (entre 700 y 800 euros mensuales) a trabajadores como banderilleros, toreros, picadores….Esto ha propiciado que se estén viviendo situaciones muy duras. No son subvenciones como están dando a entender. Tal y como se aprobó en la Ley 14/35 de 1985, estamos en el epígrafe de artistas de espectáculos del Ministerio de Cultura. Los empleados del teatro, cine o circo están percibiendo esas ayudas decretadas durante el estado de alarma, y a nosotros nos lo deniega. Es rotundamente ilegal", lamenta David Prados, presidente de la Unión de Picadores y Banderilleros.

Reciente manifestación del mundo del toro (Madrid)

Richar es banderillero desde siempre. No conoce otra cosa y desde Alicante nos habla con profundo pesar. A sus 50 años no tiene salida y lo está pasando muy mal. "La situación es muy jodida. Yolanda Díaz nos ha quitado las ayudas durante el estado de alarma, algo a lo que tenemos derecho como trabajadores. No hay corridas, tengo una novillada ahora y una corrida con Enrique Ponce, pero eso no es nada para tirar adelante. Depende de la plaza y el torero, quitando el IRPF y el resto de impuestos, se cobra entre 500 y 700 euros por cada corrida, más o menos. Pero es que no hay nada. El resto de España sí cobra el ERTE, ¿por qué a nosotros se nos deja así? Es odio ideológico".

Lo que no entienden los afectados es que el Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, les haya respondido que tienen razón y les inste a denunciar a Yolanda Díaz . "El mismo ministro de Cultura nos animó a denunciar a la ministra de Trabajo, en lugar de solucionarlos entre ellos. Es el colmo. Yo voy tirando con unos ahorros, pero no me queda casi nada. No salgo ya ni a la calle. La justicia va lentísima y el director del SEPE nos canceló también una reunión. También va a ser denunciado. Pero hasta que esto no salga judicialmente no sé qué vamos a hacer ni cómo vamos a vivir. Díaz, por su animalismo e ideología, está dejando a miles de familias sin comer. Somos trabajadores y no estamos pidiendo subvenciones como ellos están haciendo querer ver", se queja Javi Palomeque, banderillero albaceteño.

El segundo espectáculo más visto

Paco Jiménez, crítico taurino, desmiente la creencia de que en el mundo de los toros "estén todos forrados". No es así: "En este sector solo son millonarios unas pocas figuras que son famosas, el resto son trabajadores. Es una injusticia por pura ideología de Yolanda Díaz. El sector de la tauromaquía crea 60.000 puestos de trabajo directos y 140.000 indirectos, con un impacto anual en la economía española de 3.559 millones de euros. La última asistencia a los cosos taurinos fue de 6 millones de personas, con una generación de IVA de 150 millones de euros. Además, es el segundo espectáculo con más espectadores en España tan solo por detrás del cine extranjero", ha indicado el experto.

El banderillero Richar lleva sin percibir ingresos desde octubre

El drama personal se acrecienta si además hay hijos menores afectados. la hija de un prestigioso torero, que prefiere no dar su nombre, el escrache a Yolanda Díaz, condenado por Pablo Iglesias, es consecuencia de dejar a centenares de compañeros suyos acudiendo a comedores sociales: "El Gobierno está apoyando la criminalización del sector. Ellos pactan con Otegi, con bilduetarras. Iglesias apoya a Maduro, está con el régimen iraní y no pasa nada, sin embargo, los toreros son malísimos. Estamos hablando de trabajadores con hijos y familias que están yendo a Cáritas. No les dan la renta mínima vital por orden de Pablo Iglesias, al pertenecer al mundo del toreo. Es ilegal, lo hacen por una cuestión ideológica. A Yolanda Díaz la insultaron porque es que los trabajadores están sin comer. No tienen nada, están arruinados por completo. Pablo Iglesias nos odia. Está haciendo un abuso de poder, y vamos a poner una querella criminal contra ellos. Es muy grave. Además, por si fuera poco, se alegran públicamente de los toreros muertos, llenan las redes de insultos y nos acosan. Nosotros respetamos a los que no les gusten los toros, pero de ahí a que el propio Gobierno nos haga esto…es que es anticonstitucional. Los toros están protegidos por la UNESCO y es un bien interés cultural en la esfera internacional", expone la hija del matador.

El banderillero Richar ve muy complicado iniciar una nueva vida laboral si el propósito de Podemos se cumple y los toros desaparecen del paisaje español. "Yo tengo 50 años y si no trabajo en esto pues no tengo otra experiencia laboral. Hay que tener en cuenta que el banderillero entrena diariamente porque tienes que estar en forma, te puede quitar la vida un toro, por lo que si busco otra cosa ya tendría que dejar la tauromaquia por completo. Es terrible, porque nos han dejado tirados. Cotizamos a la Seguridad Social como el que más, somos dentro de Cultura los que más aportamos económicamente y nos han dejado tirados porque a la ministra de Trabajo de Podemos no les gusta los toros", reitera.

Toros al matadero

Los ganaderos dedicados al toro de lidia también están acusando la crisis a los que el Gobierno los está abocando. El animalismo de Díaz está propiciando que se estén enviando cientos de toros bravos, de apenas tres y cuatro meses, al matadero, según la Fundación del Toro de Lidia. El coste de mantenimiento es de 25.000 euros hasta que cumple los cinco años y es enviado a la plaza. Mientras, el toro "vive cono un rey", pero ahora, con tres y cuatro meses, los animales van en camiones directos a la muerte. Los ganaderos económicamente no pueden sostenerlos y la política eco-animalista los está llevando de cabeza al matadero.

Es la dura realidad a la que ahora se enfrentan ahora. Los ganaderos relatan un panorama desgarrador. Está enviando a sus bovinos al matadero y, con todo el dolor del mundo, muchos de ellos regalan la carne a asociaciones benéficas.

Dehesa con toros bravos

"Los toros no tienen subvención pública en comparación con el cine o cualquier otro gremio cultural. En plena crisis no pueden cargarse la tauromaquia. Un toro bravo se mantiene durante cinco años y es imposible de aguantar con esta ruina en la que nos ha metido Iglesias. No podemos subsistir y darles de comer. Lo que dan por la carne de un toro son 400 euros, eso es inviable, cuidarlos cuesta una media de 4.000 euros anuales, como mínimo. Están abocando a que desaparezcan las dehesas y la especie, el ecosistema por completo está en riesgo. No habrá corridas y tampoco habrá toro bravo, a no ser que Pablo Iglesias los críe en su jardín del chalet de Galapagar. Es una pena muy grande cuando vemos enviar a los toros bravos al matadero. Son unos hipócritas. Es la ruina. Podemos provoca que toros de cuatro meses vayan al matadero, ellos que tan animalistas son", espeta la hija del torero con enfado.

La reciente manifestación, en la que se vieron a estrellas del toreo como Espartaco, Cayetano, José María Manzanares, Diego Urdiales, Cristina Sánchez, Emilio de Justo, Paco Ureña o Miguel Ángel Perera, no será la única. Los profesionales ya preparan, además de la querella, otra movilización para seguir denunciando "el acoso y derribo al sector de los toros".

Por su parte, el ganadero Victorino Martín ha enviado una carta a la titular de esta cartera, Yolanda Díaz, acusándola indirectamente de prevaricar contra la tauromaquia. "Muchas familias lo están pasando muy mal. Y usted antepone la política identitaria antitaurina de su grupo político a la justicia. Antepone su política identitaria a la más mínima empatía. Esto ya no sorprende a nadie a estas alturas, a la protección de la clase trabajadora. Es una grotesca farsa cada vez que usted dice que este Gobierno no deja a nadie atrás en esta crisis. Le propongo que me acompañe a algún comedor social donde algunos profesionales taurinos están teniendo que ir y que se lo repita, si tiene el coraje de hacerlo. Ni usted, ni su secretario de Estado de Empleo, ni el director general del SEPE, ninguno ha tenido el coraje suficiente para siquiera recibirnos, añadiendo cobardía a su sectarismo. No queremos privilegios, no queremos un estatus especial, solo queremos lo que por derecho nos corresponde. Somos ciudadanos con las mismas obligaciones que el resto, pero también con los mismos derechos", finalizaba el criador.