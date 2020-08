Los dueños de Petroprix revolucionan el seguro del automóvil con Hello Auto

La tecnología revoluciona los seguros de automóvil con Hello Auto. Libre Mercado habla con Martín Martínez, director general de expansión de Hello Auto con motivo del lanzamiento de este revolucionario seguro que trata de dar respuesta a las preguntas que tantas veces nos hemos hecho los automovilistas. Preguntas como, ¿por qué he de pagar yo lo mismo por el seguro de mi coche, si le hago 1.000 kilómetros al año y por autovía, que otro conductor que hace 100.000 kilómetros anuales y por vías secundarias?

Martínez cuenta a Libre Mercado que Hello Auto ha llegado para resolver estos problemas y lo hace de verdad, ya que utiliza la tecnología para evaluar efectivamente lo buen o mal conductor, lo buen o mal cliente que resulta para la compañía cada uno de sus usuarios.

Hello Auto instala en el vehículo de su cliente un dispositivo que, además de ofrecer importantes servicios como un entorno wifi dentro del coche, o una cámara, registra vía GPS parámetros como las horas a las que se conduce, los kilómetros que se hacen al año, las vías por las que se hacen esos kilómetros y la velocidad a la que se desplaza el coche. En virtud de estos cuatro parámetros se estima la prima del seguro, que, por lo demás, "no es un low cost o de competitividad baja ya que tenemos un nivel de coberturas capaz de competir con las grandes marcas del sector", nos dice Martínez.

Por estos motivos, desde Hello Auto consideran que este seguro es el único que realmente consigue ajustar el precio a cada cliente como un traje a medida. Los precios se revisan anualmente y se configuran de la siguiente manera: Una rebaja de hasta un 30% en caso de cumplir con los cuatro parámetros de buen conductor y un 20% adicional si el cliente trae a la compañía a otros clientes.

Hello Auto es la marca de seguros creada por Hello Insurance Group que está controlada al 100% por Ingeniería Avanzada Solar, una compañía en poder de varias familias que han decidido invertir en sectores grandes con pocos competidores y donde la tecnología pudiera resultar disruptiva. Así, entraron de lleno en el negocio de las gasolineras con la red de estaciones de servicio Petroprix (que facturó más de 200 millones en 2019), y ahora entran en el mercado de los seguros con Hello Auto.

"Esta familia estuvo estudiando el sector de los seguros y se dieron cuenta de que los seguros de coches no han cambiado. Se pueden contratar por teléfono o por internet, pero no han cambiado. Los buenos conductores pagan por los malos conductores", contaba Martín Martínez a Libre Mercado.

Por eso, Hello Auto hace una "oferta diferencial. Hemos creado un seguro que a nivel de coberturas es competitivo, pero hemos creado el asistente de conducción más innovador del mercado con Hello Auto Connect".

Un dispositivo que "genera valor añadido para el cliente. Es un dispositivo que va en el vehículo, que tiene cámara para registrar los siniestros y evitar que te acusen de un accidente que no has provocado. Llama a emergencias en caso de siniestro de forma automática, tiene una pantalla donde te indica la velocidad máxima de la vía y la velocidad a la que vas y además tiene wifi para que el conductor y sus acompañantes puedan estar conectados". Por si fuera poco, "estamos trabajando con parkings a nivel nacional e internacional" para que ese propio dispositivo permita acceder directamente a los aparcamientos públicos.

En definitiva, un "servicio integral y proactivo que ofrece más ventajas" al tomador del seguro que la simple atención en caso de siniestro.

Otra rama del negocio es que la información que ofrece cada cliente sirve a la compañía para evolucionar en las soluciones tecnológicas como "una APP que hemos creado que se llama siniestro express. Todavía hoy, en el siglo XXI, si tienes un accidente menor, buscamos en la guantera los impresos de parte amistoso, ¡en el siglo XXI!", exclama Martínez, "por eso hemos creado una aplicación mediante la que haciendo un par de fotos y dejando una nota de voz, llega un correo electrónico a ti, otro a la persona con la que has tenido el accidente y otra a las compañías aseguradoras."

Pero no queda ahí la cosa. Como lanzaron el producto en enero, "hemos regalado el seguro durante el Estado de Alarma", entre otras cosas, "porque la gente no ha cogido el coche", de esta manera, han logrado identificar al 100% la filosofía de su línea de negocio con la realidad que han vivido sus usuarios.