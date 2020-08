La Comunidad de Madrid aporta 7 de cada 10 euros del sistema de solidaridad interterritorial

Los propios datos de 2018 ofrecidos por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero confirman que "Madrid es la región que más aporta con una enorme diferencia al conjunto de la financiación autonómica en general y a los servicios públicos de las comunidades autónomas en particular. Y además, esas aportaciones suben respecto a 2017", enfatiza Javier Fernández Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid en una rueda de prensa convocada este sábado por la mañana.

Lasquetty se presentaba ante los medios de comunicación desde la Consejería de Hacienda con el firmo propósito de enfrentar el discurso que desde el PSOE se ha venido haciendo durante los últimos años contra la Comunidad de Madrid con el firme objetivo de lograr que el gobierno regional termine subiendo los impuestos.

"Desde Pedro Sánchez al último de los socialistas han construido un argumento absolutamente falso para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos. Madrid no se aprovecha de ser capital ni hace dumping fiscal, es absolutamente falso", efnatizaba Lasquetty.

El argumento falso del PSOE

Y no le falta razón. En octubre del año pasado Pedro Sánchez dijo que "los grandes patrimonios se vienen a Madrid porque saben que no tributan por sucesiones y se acaba así con fuentes de oportunidad en otros territorios". O hace apenas unas semanas, en pleno estado de alarma: "Creo que es el momento justamente ahora de pedir a las comunidades autónomas, a algunas comunidades autónomas, de cara al futuro esa corresponsabilidad fiscal. El esfuerzo que necesitamos en los próximos años para superar este golpe no se puede hacer con regalos fisacles, como estamos viendo, y menos aún con obsequios a los que más tienen", decía el presidente del Gobierno. Otros, como Montero, directamente acusaban a Madrid de "dumping fiscal".

Estos argumentos son falsos, insiste Lasquetty ya que si Madrid se ha convertido en "la locomotora económica de empleo y actividad de toda España" ha sido precisamente por esa política de bajos impuestos y de libertad económica, decía. "Es la región que ha pasado a tener mayor volumen de actividad económica y que en estos momentos ocupa el número 1 no sólo en renta per cápita sino en volumen de PIB" y esto "hace que su incidencia sobre el conjunto de España sea muy importante", llamaba la atención el consejero. Por ese motivo, dijo que el Gobierno de Díaz Ayuso no "va a subir ningún impuesto. Porque el modelo de impuestos bajos funciona".

Y es ahí donde hizo hincapié el consejero y es el argumento que desmonta el discurso del dumping fiscal de Madrid. La Comunidad de Madrid no sólo ha pasado a Cataluña como motor económico de España, sino que se ha convertido en un polo de crecimiento y empleo gracias precisamente a los 15 años que lleva aplicando políticas de libertad económica y bajos impuestos.

La comunidad más solidaria

Y de eso se aprovecha el resto de España., porque, precisamente, los datos que ha presentado hoy la consejería es lo que ponen de relieve: La Comunidad de Madrid es la que más aporta a la solidaridad interterritorial, nada menos que con un 68% del total (4.093 millones), frente al 25,5% de Cataluña o el 6,6% de Baleares, que son las otras dos autonomías que ofrecen un saldo negativo.

Esto lo que indica es que Madrid aporta prácticamente 7 de cada 10 euros de esa hucha interterritorial para pagar los servicios públicos esenciales de las comunidades autónomas. Y lo hace con un añadido, y es que de todo lo que aporta, el 80% se queda en la hucha de solidaridad, mientras que de lo que recauda en la comunidad se queda sólo el 20%, "y así debe ser, porque creemos en España", enfatizaba el consejero. Esto pone en valor el "orgullo de los madrileños por pertenecer a la región más solidaria de España", decía. En totl de los 84.431 millones de euros que recaudó Madrid en 2018 (IRPF, IVA e IIEE), sólo se quedó en la comunidad 19.110 millones. El resto, fue a solidaridad interterritorial.

Fernández-Lasquetty señalaba que "cada madrileño ha aportado 614 euros a garantizar la prestación de servicios en otras regiones", y que esta aportación al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales se ha incrementado en un 12 % (430 millones) durante 2018. Además, desde 2013, la aportación de la Comunidad al Fondo de Garantía ha aumentado un 52%.

Hay que recordar que el Fondo de Garantía tiene como objetivo poner a disposición de las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para que puedan financiar de forma homogénea los servicios públicos fundamentales que prestan a sus ciudadanos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Con estos datos encima de la mesa, Lasquetty ha matizado que la realidad "demuestra que lejos de aprovecharse, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid están financiando buena parte de los servicios públicos de las demás comunidades autónomas gracias al dinamismo económico de nuestra región, a facilitar el emprendimiento y eliminar las trabas burocráticas y a sus políticas de bajos impuestos", concluía Lasquetty.