Covid-19: Los positivos suben otro 25%, pero las hospitalizaciones siguen en el 3%

Hace dos semanas, Libre Mercado repasó la evolución epidemiológica de la covid-19 en España a partir de las cifras oficiales del ministerio de Sanidad. Según los datos oficiales, el total de positivos registrados a lo largo de la semana había subido de 12.829 a 22.995 entre el 27 de julio y el 10 de agosto, pero el total de hospitalizados se mantenía constante en torno al 3%, mientras que los ingresos UCI suponían el 0,2% del total.

Transcurridas otras dos semanas, este diario vuelve a echar la vista atrás para analizar cuál está siendo la evolución de la pandemia. El objetivo de este ejercicio es volver a estudiar qué porcentaje de casos está requiriendo atención hospitalario o ingresos UCI, para así poner en perspectiva la gravedad del cuadro sanitario asociado a los "rebrotes" de la campaña de verano.

Los datos son claros. El número de positivos por covid-19 sube con fuerza, puesto que ha pasado de 8.297 casos semanales en la semana anterior al 20 de julio a 40.427 diagnósticos en los siete días anteriores al 24 de agosto. Los 40.427 casos de la última semana son casi el doble de los 22.955 positivos de la semana previa al 10 de agosto.

Sin embargo, el crecimiento en el número de positivos por covid-19 se ha desacelerado durante las últimas semanas. Así, en los últimos siete días ha subido un 25% el número de contagios diagnosticados, mientras que en la semana anterior al 10 de agosto el porcentaje de aumento era del 58% y en los siete días anteriores al 17 de agosto se alcanzaba un repunte del 40%.

¿Y qué hay de las hospitalizaciones?

¿Han ido a más conforme han subido los "rebrotes"? El último dato publicado muestra que, comparadas con el total de positivos, solo suponen un 3,2% del total. Dicho de otro modo: aunque se han certificado 40.427 contagios durante los siete días anteriores al 24 de agosto, solo 1.294 han requerido ingreso hospitalario.

La cifra para la semana anterior al 17 de agosto fue muy similar: 32.329 positivos frente a 1.016 ingresos hospitalarios, un 3,1% del total. De hecho, los porcentajes de las cuatro semanas anteriores han sido muy similares y se han movido siempre cerca del 3%, con un suelo del 2,7% y un techo del 3,8%. No obstante, puesto que la capacidad de rastreo sigue siendo muy limitada, debido a la mala gestión de las autoridades sanitarias y la complejidad del virus, es probable que el porcentaje de casos que requiere hospitalización sea más reducido aún, ya que hay numerosos contagiados que no figuran en el diagnóstico oficial al ser asintomáticos o presentar un cuadro médico tan leve que no llega a motivar una prueba de covid-19.

En cuanto a los ingresos UCI, los datos del ministerio de Sanidad apuntan que el total de ingresos UCI también sigue una pendiente ascendente cuando se mide en términos absolutos, ya que el total de casos semanales ha subido de 12 a 74 entre la semana anterior al 27 de julio y los siete días previos al 24 de agosto. No obstante, cuando se compara esta cifra con el total de positivos por covid-19, la incidencia de los "rebrotes" se revela mucho menor de lo que podría parecer. Así, los boletines de las seis últimas semanas muestran una notable estabilidad, ya que el total de ingresos UCI supone el 0,2% de los positivos semanales y el 5,5%-6,5% de los ingresos hospitalarios.

Como ya subrayó Libre Mercado en su momento, estas cifras demuestran que los grupos de riesgo están tomando muchas más precauciones y que la virulencia asociada al cuadro médico de los nuevos contagiados es claramente inferior que en los meses de invierno. La clave, pues, es evitar un nuevo confinamiento que hundiría irreparablemente la economía y afrontar el problema de los "rebrotes" con la mirada puesta en este tipo de estadísticas, que invitan a poner el foco en las estrategias de rastreo y en las medidas extraordinarias que permiten una mayor elasticidad en la capacidad del sistema hospitalario, vía programas de atención sanitaria a domicilio, hoteles medicalizados o incluso el recurso puntual a hospitales de campaña y similares.