El Gobierno niega la prestación por cese de actividad a 280.000 autónomos cerrados

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha denunciado en un comunicado que solo el 4% de los 3 millones de autónomos que hay en España cobrará las ayudas correspondientes a las prestaciones de cese de actividad especial o extraordinario aprobadas el pasado 1 de julio. Según la organización, 280.000 autónomos que no han podido retomar su actividad desde que se decretase el Estado de alarma el pasado 14 de marzo, no van a cobrar la ayuda establecida por el Gobierno debido a los requisitos exigidos.

"Son 280.000 autónomos que no han vuelto a la actividad desde el confinamiento o bien tienen bajos ingresos, pero no que cumplen los requisitos exigibles", ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. "El lunes tocó pagar la cuota de autónomos, y estos autónomos que no han reiniciado la actividad desde marzo pagarán el 50% de la cuota sin trabajar ni producir. La gran mayoría no ha podido acogerse a la nueva prestación. Hay que cambiar la norma y ayudar a estos autónomos".

Los motivos por los cuales estos 280.000 autónomos no han recibido la prestación por cese de actividad especial se encuentran en las fuertes exigencias requeridas por el Ejecutivo. Entre estos impedimentos se encuentran el de ser beneficiario de la tarifa plana, tener aplicado algún tipo de reducción en la cotización a la Seguridad Social o llevar menos de un año como trabajador por cuenta propia, entre otras cosas, según Amor. "España no puede salir adelante con 280.000 autónomos aún cerrados desde el confinamiento, más de 1 millón en la cuerda floja y con caídas de actividad superior al 60%", destaca el presidente de ATA.

En el comunicado han tildado de "ridículas y escasas" las prestaciones concedidas por cese de actividad. Por ello, señalan que "hay que tomar medidas porque el contexto es diferente a cuando se plantearon las prestaciones, la demanda es muy baja, hay muchos autónomos que todavía no han abierto, y los rebrotes son una realidad".

Por su parte, la Seguridad Social ha informado que ya ha abonado 154 millones de euros en diferentes prestaciones concedidas a los trabajadores por cuenta propia. De esa partida, 147 millones corresponden a la nueva ayuda por cese de actividad aprobada el 1 de julio. En total, 148.000 trabajadores han recibido alguna de estas prestaciones, cuya cantidad mínima mensual es de 661 euros al mes y la exoneración del pago de las cotizaciones sociales de forma temporal.