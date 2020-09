Covid-19 y vuelta al cole: así ha sido el regreso a las aulas en el resto de Europa

No es fácil pronunciarse sobre el impacto que tendrá la vuelta al cole en la evolución epidemiológica de la pandemia del coronavirus, pero el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha publicado un interesante informe en el que repasa toda la evidencia disponible y ofrece algunas claves sobre este complejo reto para familias, educadores y autoridades sanitarias.

En primer lugar, es importante señalar que los casos de contagio de covid-19 entre menores de edad han sido, hasta la fecha, reducidos. Para ser precisos, si analizamos los datos de la Unión Europea y del Área Económica Europea (conformada Islandia, Liechtenstein, Noruega y, temporalmente, Reino Unido), encontramos que solo el 4% de todos los positivos se corresponden con menores de 18 años.

Si desglosamos los datos de los 745.000 contagios registrados en Europa entre los meses de enero y julio, vemos que, dentro de ese 4% de positivos, el grupo con mayor afectación es el de 12 a 18 años, puesto que acumula 13.020 casos, el 44% de todos los observados en este grupo. A continuación, nos topamos con el grupo de 5 a 9 años de edad, que suma el 32% de los positivos registrados entre menores de 18 años, con un total de 9.645 expedientes. Por último, 7.044 casos se corresponden con niños de menos de 5 años, lo que supone el 24% de todos los contagios de menores en Europa.

Las estrategias implementadas por los gobiernos europeos han variado conforme han pasado los meses. Entre mediados de marzo y la segunda quincena de mayo, la mayoría de los países europeos cerró sus centros educativos. Por etapas, la educación infantil y las guarderías registraron menos cierres, puesto que nunca llegó a parar su actividad en países como Estonia, Finlandia, Islandia o Suecia. En cualquier caso, las medidas de cierre se fueron replegando en junio y julio, de modo que España será uno de los países que más tarde reabrirá sus centros.

El nuevo escenario ha motivado planes de ajuste como la reducción del tamaño de los grupos de alumnos, el replanteamiento de los horarios o la activación de protocolos orientados a aislar a los pupilos para que solo interactúen siempre con sus compañeros de clase. Entre las franjas de mayor edad, también se han replanteado horarios y días de enseñanza y el giro a la educación online ha sido adoptado de manera generalizada. Dicho de otro modo: los complejos y enrevesados protocolos que están anunciando las comunidades autónomas españolas en el arranque del curso son similares a los que ya se han probado en toda Europa.

Contagios y hospitalización en menores de edad

Obviamente, el contagio es el peor de los casos posible, pero el informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recuerda a los padres que, por lo general, los síntomas del covid-19 son mucho más suaves entre los menores que entre los adultos. Por lo general, el cuadro médico tiende a quedarse en algunos episodios de fiebre y tos (el 65% de los menores de 18 años presenta tales desarrollos). En un 54% de los casos se advierten problemas respiratorios de índole menor, mientras que en un 28% se registran dolores de cabeza. La tasa de asintomáticos entre los positivos confirmados ronda el 15-20% pero, como es lógico, hay muchos más niños en esta situación cuyo contagio no se detecta oficialmente por el mero hecho de que, al no presentar síntomas, no se les llega a hacer una prueba.

La tasa de hospitalización es relativamente baja entre los alumnos de 5 a 11 años (solo el 3% de los contagiados requiere este tipo de atención). Para el grupo de 12 a 18 años, este porcentaje es del 4%. Es algo más alto el porcentaje de los niños de menos de 5 años, pero en cualquier caso hablamos de un 10%. Por suerte, los desenlaces fatales han sido muy puntuales y solo el 0,03% de las hospitalizaciones de menores de edad han terminado en el fallecimiento del paciente, claramente por debajo del 5,8% observado entre los mayores de 18 años.

Los rebrotes y la reapertura escolar

El estudio abarca también la experiencia disponible en lo tocante a los rebrotes y la reapertura escolar. De los quince países europeos analizados, seis identificaron un cierto repunte de positivos asociado a la reanudación de la actividad educativa, mientras que los nueve restantes no encontraron problemas significativos.

En cualquier caso, la transmisión de la covid-19 entre los escolares es menos intensa que la de otras enfermedades o virus respiratorios, caso de la gripe. Francia, Irlanda o Finlandia son algunos de los países donde las tareas de rastreo y seguimiento realizadas entre alumnos que estuvieron en contacto con menores infectados de coronavirus arrojaron niveles muy bajos de transmisión de la enfermedad.

Francia es, precisamente, uno de los países que más fuerte ha apostado por reabrir las aulas de manera generalizada. En los primeros días desde la reanudación de la actividad, apenas se han cerrado 22 colegios de los más de 62.000 centros educativos que tiene el país galo y, si bien esta cifra puede ir a más, los resultados iniciales han sido valorados positivamente por las autoridades sanitarias.