Almeida elimina la tasa a todas las terrazas el día que los hosteleros se manifiestan contra Sánchez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el Ayuntamiento va a bonificar al 100% la tasa de terrazas debido a la pandemia, lo que en la práctica implica que los hosteleros podrán poner sus terrazas de forma gratuita.

El alcalde de la capital ha hecho este anuncio durante el debate del estado de la ciudad, el primero que afronta como regidor tras un año de gestión marcado por la covid-19. Hasta ahora el Consistorio madrileño había bonificado un 25% de esta tasa y ahora suspende el pago del cien por cien "dada la situación de la hostelería".

"Tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor, lo vamos a hacer, vamos a seguir trabajando", ha destacado el alcalde de la capital. La tasa por uso del espacio público también se ha suspendido pata todos los mercadillos, incluido el Rastro. Además, Martínez-Almeida ha señalado que su equipo mantiene el compromiso de rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a un mínimo del 0,4% al final de la legislatura.

Los hosteleros, en pie de guerra

El mismo día que Almeida ha decidido otorgar un balón de oxígeno a los bares y restaurantes de la capital, los hosteleros han organizado una serie de movilizaciones contra el Gobierno en Madrid. Ante el hartazgo por el abandono del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha reclamado al Gobierno medidas de apoyo para el sector, castigado por los efectos de la crisis sanitaria de la covid-19, entre ellas la prórroga "ineludible" de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la reducción temporal del IVA y un Plan Estratégico de la Gastronomía.

Durante la manifestación organizada por el sector hostelero en Madrid, Yzuel ha denunciado la situación "dramática" por la que atraviesa el sector, con pérdidas acumuladas por encima de 40.000 millones de euros. "El sector en este momento está en una situación dramática", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación, al tiempo que ha denunciado un "desastre total" debido a los rebrotes y la falta de turismo.

Primeras entrevistas en Cibeles para hacer oir nuestro mensaje #salvemolahosteria pic.twitter.com/SbHZtDkNpM — Hostelería Madrid (@HosteleriaMad) September 9, 2020

"Somos resilentes y polivalentes, vamos a aguantar, pero si el Gobierno no toma medidas de manera definitiva la castástrofe será de órdago, estamos hablando de posible cierres de 85.000 locales con cerca de 700.000 empleos", ha señalado.

El ocio nocturno, al límite

Por otro lado, empresarios de hostelería y del ocio nocturno han alertado del "preocupante" aumento de los preconcursos de acreedores y demandas de desahucio al no haber podido trabajar durante el verano o habiéndolo hecho de forma muy limitada debido a restricciones "desproporcionadas" y sin recibir ayuda por parte de las administraciones.

Los empresarios aseguran que la situación les ha condenado a vivir en "una situación de total desesperación y con la temporada estival finalizada, el 50% de los locales de restauración y el 80% de los locales de ocio nocturno, están condenados a presentar concurso de acreedores antes de final de año si no reciben ayudas de manera inminente".

El vicepresidente de Spain Nightlife, Tito Pajares, ha explicado que "la situación de la gran mayoría de los empresarios del sector es dramática ahora mismo, ya que ha finalizado la temporada estival sin haber podido facturar por lo que, si no reciben ayudas reales y eficaces de manera inminente, un 80% de los locales de van a verse obligados a presentar concurso voluntario de acreedores antes del día 31 de diciembre y 300.000 puestos de trabajo se destruirán".

Asimismo, recuerdan que al mismo tiempo que la situación en el ocio y la restauración nocturna legal "sigue siendo cada vez más dramática ya que los locales se encuentran cerrados o bien con el horario limitado a la 1 horas, los contagios han seguido aumentando y las fiestas ilegales y los botellones siguen al alza".

El secretario general de Spain Nightlife, Joaquím Boada, ha lamentado que "una vez ha quedado acreditado que el ocio nocturno legal no era un foco importante de contagios sino más bien una parte de la solución dado que ahora con la oferta legal anulada o limitada los contagios no se han detenido e incluso han ido al alza" no se haya hecho nada para "enderezar la situación". Y consideran incluso "más preocupante" que "la oferta de fiestas ilegales, sin límites de aforo ni medidas de seguridad, siga también creciendo".