Oracle se impone a Microsoft y tomará el control de TikTok

El gigante informático ha llegado a un acuerdo para asociarse con la empresa china ByteDance, propietaria de la aplicación TikTok, para mantener su presencia en Estados Unidos, después de rechazar una compra de sus acciones por parte de Microsoft.

Esta nueva alianza se produce poco antes de que se cumpliera el plazo, 15 de septiembre, que el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, había dado a la compañía china para que vendiera sus acciones a una empresa local, alegando motivos de seguridad nacional.

No hay más detalles acerca de la naturaleza exacta del acuerdo entre TikTok y Oracle, según ha contado la cadena CNN, aunque de acuerdo con una fuente a la que ha tenido acceso el diario The Wall Street Journal "no se trataría de una adquisición completa".

Horas antes, Microsoft anunciaba a través de un comunicado que ByteDance le había hecho saber que no le vendería sus acciones de TikTok en Estados Unidos y lamentó la decisión pues el gigante informático estaba "convencido" de que la "oferta habría sido buena tanto para los usuarios de esta red social como para los intereses nacionales".

"Para hacer esto, habríamos realizado cambios significativos para garantizar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación", aseguró Microsoft.

Decenas de millones de personas en Estados Unidos utilizan TikTok, una aplicación que permite a sus usuarios crear videos cortos. El Ejército estadounidense ya prohibió su uso, asegurando que existían riesgos para la seguridad nacional, e India también hizo lo propio, pero debido a una serie de disputas con el Gobierno de China.

La decisión de Trump de prohibir su uso en el país es parte de la guerra comercial entre Washington y Pekín, cuyas relaciones diplomáticas y económicas se han enturbiado desde la crisis del coronavirus y la situación política en Hong Kong.