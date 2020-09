Cómo evitar pagar la comisión de 240 euros de Caixabank

Las condiciones del nuevo programa Día a Día de Caixabank, cuya entrada en vigor se esperaba para el pasado mes de abril, y que se aplazó por la epidemia de coronavirus, entrarán finalmente en funcionamiento el próximo día 1 de octubre. La nueva política, cuya misión es incrementar la cantidad de clientes "fieles" a la compañía, incluye una serie de comisiones que serán aplicadas a los clientes que tengan una cuenta corriente en el banco. De esta forma, los usuarios menos vinculados deberán abonar hasta 240 euros al año en concepto de mantenimiento de sus cuentas corrientes, divididos en 60 euros por trimestre.

Las condiciones concretas que deberán reunir los usuarios para entrar en el programa Día a Día y evitar así el pago de comisiones son las siguientes:

Tener domiciliada una nómina superior a 600 euros mensuales o pensión superior a 300 euros, o bien, mantener una posición de más de 20.000 euros en fondos de inversión, carteras de fondos, estructurados, carteras gestionadas, seguros de ahorro y planes de pensiones individuales. Tener domiciliados tres recibos o hacer tres compras con tarjeta cada trimestre.

En el caso de que el cliente cumpla solo la primera condición y no la segunda, abonará 1 euros euros por trimestre en lugar de 60 euros, mientras que los que cumplan ambas condiciones no pagarán nada por su cuenta.

Asimismo, dentro del precio de servicio se incluyen los siguientes servicios: transferencias SEPA en euros dentro de la UE, ingreso de cheques, uso de los cajeros de la propia entidad, solicitud de certificados por Internet y cuotas de emisión y de mantenimiento de las tarjetas de crédito Visa Classic y Visa&Pay. Sin embargo, en el precio no está incluida la tarjeta de débito, cuyo coste será de 36 euros al año no bonificables. Para evitar esta comisión, el cliente deberá sustituir su tarjeta de débito actual por la Visa&Pay, con la cual las operaciones se cargan en cuenta dos días después de realizarlas, y no al instante.