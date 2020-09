A día de hoy, todavía quedan 773.000 personas afectadas por un ERTE en España. Este es el último dato oficial que dio la semana pasada la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La cifra está lejos del pico máximo de las 3,4 millones de personas que había en ERTE el pasado 30 de abril, aunque eso no significa que los problemas de estos recién reincorporados empleados con el SEPE hayan terminado.

El caso de Jéssica es tan llamativo como habitual: hace cuatro meses que se reincorporó a la peluquería para la que trabaja, pero los Servicios Públicos de Empleo todavía le siguen pagando el ERTE mes a mes. A esta peluquera madrileña le invade el "miedo" cada vez que ingresan en su cuenta indebidamente la mensualidad. "He intentado hablar con el SEPE para explicárselo, pero no me cogen el teléfono. Como siempre. Quiero devolver el dinero pero no sé cómo hacerlo".

Jéssica también ha sufrido de primera mano el retraso en el pago de los ERTE. Sabe lo que es estar colgada al teléfono el día entero intentando, sin éxito, que un funcionario del SEPE te atienda. El pasado 13 de marzo, después de que se declarara el estado de alarma, su empresa la mandó a casa, pero no recibió prestación alguna hasta el 12 de mayo, dos meses después. Por suerte, había vuelto a trabajar dos días antes de cobrar. Con tres niños pequeños, y con el sueldo de su marido taxista mermado por el coronavirus, recuerda esos días como una auténtica pesadilla. Gracias a los ahorros familiares lograron salir adelante.

Ahora Jéssica ha vuelto al trabajo, pero el quebradero de cabeza aún no ha terminado. A la preocupación por un septiembre "más flojo" de lo habitual en la peluquería, "cuando es un mes en el que la gente se suele arreglar mucho el pelo después de la playa y en el que hay bodas y eventos, cosa que ya han desaparecido con la pandemia", se le une el hecho de tener en su cuenta un dinero que no le pertenece. En Libre Mercado ya publicamos esta problemática con los ERTE pagados de más a principios de junio. "Si no lo devuelvo, me van a cobrar intereses por un error que no es mío. Es de ellos, que yo ya estoy trabajando", denuncia. Dos de sus compañeros también están cobrando a pesar de que también se han reincorporado. El temor a la multa de la Administración llevó a la afectada a acudir a una oficina de empleo la semana pasada para pedir explicaciones. "Y tuve que faltar más de una hora al trabajo par ello", recalca.

El documento

Como no tenía cita previa, no la dejaron pasar al edificio público. "Me pasó como a Resines", asegura, en referencia al monumental enfado que protagonizó el actor hace unos días a las puertas de una oficina de la Seguridad Social. "Te dicen que llames a un teléfono que no te deja pedir cita previa y te redirige a la web, pero en la web tampoco te lo permiten. Después vienes presencialmente y no puedes entrar sin cita previa y vuelven a redirigirte al teléfono. Toda esta gente que está aquí está esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero", protestaba Resines en un vídeo que se hizo viral.

Que Jéssica no pudiera entrar en el local es algo lógico, porque la cita previa es necesaria para controlar el aforo, pero lo llamativo del asunto es el curioso documento que le entregaron, así como la persona que se lo entregó: el vigilante de seguridad de la oficina. Que el encargado de velar por la seguridad del local público se dedique a distribuir documentos donde está en juego la prestación de un ciudadano pone de manifiesto el nivel de saturación actual del SEPE. A pesar de que hayan salido del ERTE más de 2 millones de personas, es una prueba de que algunas de sus oficinas siguen descontroladas.

Como se observa en la imagen, el papel consiste en una "Comunicación de incidencias en el percibo de la prestación por ERTE". Contiene logotipo del SEPE y del Ministerio de Trabajo y una serie de datos personales para rellenar. El resto es un cuestionario con los diferentes problemas con los que un afectado se puede encontrar y debe marcar con una X. Desde ERTE todavía sin cobrar hasta ERTE cobrados indebidamente, así hasta ocho incidencias. De forma indirecta —y al incluirlas en un cuestionario tipo— el Ministerio de Yolanda Díaz estaría reconociendo por escrito todos los errores sistemáticos que se están dando con la prestación más popular de la crisis del coronavirus.

"Si estás en dos ERTE, el sistema se vuelve loco"

A la fundadora de la plataforma Afectados ERTE, Paola Seregni, le suenan sobremanera todos esos errores. Se los lleva encontrando continuamente desde que creara esta cuenta de Twitter a raíz de la declaración del estado de alarma. "Como haya una persona que esté en dos o más ERTE, el sistema se vuelve loco. Cuando se incorporan del ERTE, pero con una media jornada, también suelen dar error…", explica. Ahora, lo que más se encuentra esta mujer, que trabaja a diario altruistamente por ayudar a los afectados por ERTE incorrectos, son las prestaciones pagadas de más. "En marzo eran los ERTE invisibles, ahora, es gente que sigue cobrando y ya está trabajando", asegura.

Seregni ya había visto antes el documento anterior. "Yo creo que ya en julio los estaban repartiendo", recuerda. También, le habían informado anteriormente de que en algunas oficinas del SEPE es el personal de seguridad el que los reparte y recoge. "Yo la recomendación que les hago es que informen del ERTE pagado de más por la vía online del SEPE siempre que puedan porque se les genera un documento que pueden guardar en su ordenador. Siempre digo que no lo entreguen ni al de seguridad ni al funcionario, a no ser que les sellen una copia del mismo, porque entregando ese papel en mano se quedan sin prueba de que han hecho la reclamación. Si luego les cobran intereses, no tienen cómo demostrar que quisieron devolver el dinero. Y no duden de que el SEPE reclamará, tarde lo que tarde, pero reclamará", explica.

En el Ministerio de Trabajo no han facilitado la fecha de cuándo empezaron a repartir estos documentos a los afectados por ERTE ni de cuántos han recibido cumplimentados. Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz explican a Libre Mercado que "es un formulario que se ha dado en algunas oficinas para poder hacer seguimiento de las incidencias de los expedientes de algunas personas que se acercaban sin cita a oficinas donde, además, no se tramitan los ERTE. Ha sido una manera de trasladar a las direcciones provinciales del SEPE estas incidencias", concluyen.