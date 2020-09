Escrivá quiere poner límites a los ERTE porque no puede haber "café para todos"

El Gobierno que no iba a "dejar a nadie atrás" quiere soltar lastre con los ERTE. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado que no puede haber "café para todos" en el acuerdo de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) porque la pandemia "no afecta a todas las empresas por igual".

Así lo ha apuntado en una entrevista a Antena3 recogida por Europa Press, donde ha afirmado que se debe tener un nivel de mayor focalización en los ERTE.

"El esquema que hemos utilizado funciona muy bien", ha apostillado, tras afirmar que es verdad que hay una nueva situación con los rebrotes y que, por ello, se quieren introducir elementos de flexibilidad "para que nadie que se vea afectado, se escape" de la protección.

¿Habrá diferencias por sectores?

Según Escrivá, el diseño que se está haciendo en el marco del diálogo social "contempla todas las situaciones". "Lo que hay que hacer es diferenciar, no todo el mundo necesita el mismo nivel de protección y apoyo", ha insistido.

De hecho, ha explicado que ésta es ahora mismo la principal discrepancia en la negociación con los agentes sociales. "Estamos dispuestos a dar ayudas vía prestaciones o exoneraciones para empresas afectadas, pero el nivel de apoyo y diferenciación no puede ser el mismo, porque el impacto es diferente", ha indicado. También ha resaltado que se van a seguir protegiendo las rentas y al tejido empresarial "el tiempo que sea necesario mientras esta situación siga".

"Ya desde el principio de julio hemos visto olas que han ido y venido y lo que hemos podido constatar en muchos territorios es que la mayoría de los casos se han controlado y han sido compatibles con un nivel de actividad bastante alto", ha añadido.

Esta semana, el Gobierno sigue todavía negociando el acuerdo sobre las condiciones en las que se extenderán los ERTE más allá del 30 de septiembre.