Los 10 +1 mejores consejos de Warren Buffett

Warren Buffett, el Oráculo de Omaha, es quizá el inversor más célebre de la historia. A sus 89 años, es el cuarto hombre más rico del mundo, con un patrimonio a comienzos de 2020 valorado en 63.200 millones de dólares según la revista Forbes. Su celebridad se debe, obviamente, al éxito de sus inversiones, basadas en un paradigma conocido como value investing.

El value investing es la filosofía de inversión que han practicado grandes inversores como el propio Warren Buffett. El gran maestro de la inversión ha superado y sabido aprovechar crisis económicas como la de 2008 al depositar su confianza en los principios de esta filosofía y ponerla en práctica a la hora de tomar sus decisiones. Los resultados hablan por sí solos.

Un gran ejemplo que nos demuestra cómo conocer en profundidad una filosofía inversora, que ha demostrado en la práctica sus magníficos resultados, es la mejor apuesta para sacar provecho de situaciones adversas como la actual.

Esto mismo es lo que enseña el Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMA Business School Madrid. Una formación que combina value investing con la teoría del ciclo económico de la Escuela Austriaca de Economía, una circunstancia que, una vez asimilada adecuadamente, le ofrece al inversor value la posibilidad de maximizar sus rentabilidades.

Pero no sería justo obviar que la fama de Warren Buffett le viene también por los consejos, en muchas ocasiones yendo incluso contra ideas que pocos se atrevían a cuestionar, que ha ido ofreciendo durante décadas a todos aquellos que quieren comenzar o profundizar en el mundo de la inversión. Estos son algunos de los más agudos: