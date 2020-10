A lo largo del pasado mes de septiembre se han producido 2.892 fallecimientos por coronavirus en España. Mientras que el 2 de septiembre se habían notificado 29.194 decesos provocados por la covid-19, el boletín del 2 de octubre eleva esta cifra a 32.086 muertes ligadas al patógeno originario de China.

Analizando las cifras en datos absolutos, podemos ver que algunas de las regiones más pobladas aparecen en cabeza de la lista. Madrid, por ejemplo, suma 797 fallecimientos durante septiembre, mientras que Andalucía acumula 361 decesos en ese mismo periodo.

Sin embargo, este enfoque no resulta demasiado útil, puesto que no ajusta las cifras al tamaño de la población de cada territorio. Si hacemos ese cálculo y medimos las muertes por covid-19 en relación con el tamaño de la población, encontramos que las cifras de Aragón son las peores de toda España. En términos per cápita, su cifra de fallecidos alcanza un ratio de 0,024. Por comparación, la siguiente comunidad en el ranking es La Rioja, aunque su resultado es sensiblemente menor (un 0,015). El tercer puesto del ranking es para País Vasco, con un 0,014. Madrid y Castilla y León figuran a continuación, con un ratio del 0,012. Por el flanco opuesto, destaca el resultado de Cataluña, Asturias y Cantabria, donde este indicador se mueve en torno al 0,001-0,002. El promedio nacional es de 0,006.

Pero, por encima de cualquier otro indicador, la prueba del algodón para medir la capacidad asistencial y el esfuerzo de prevención de grupos de riesgo consiste en relacionar la cifra de positivos con la de fallecidos. Por cada cien contagios diagnosticados, ¿cuántos enfermos han perdido la vida? Este enfoque revela que Aragón obtiene el peor resultado en esta estimación de letalidad, con un dato que triplica el promedio nacional.

Así, en la región gobernada por Javier Lambán vemos que el 3,1% de los positivos han fallecido. La segunda comunidad con peor resultado es País Vasco, con un 2,1%. La Rioja completa el top tres con peores resultados, con un 1,7%. Por su parte, Cantabria, Murcia y Cataluña tienen los mejores datos de este indicador, con un 0,5%, 0,5% y 0,3%, respectivamente. Madrid se sitúa en un 0,7%, un 22% por debajo del promedio nacional, que es del 0,9%.