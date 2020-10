Últimos días para matricularse en el Máster en Value Investing que le cambiará la vida

El próximo 26 de octubre arranca la 18ª edición del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo que ofrece OMMA Business School Madrid. Antes, mañana jueves 8 de octubre a las 19:00, tendrá lugar una sesión informativa online para explicar detalladamente todos los aspectos del Máster. Para asistir a ella puede registrarse sin compromiso en este formulario.

OMMA Business School Madrid es la escuela de negocios e inversión pionera en España en impartir formación online e híbrida. La escuela destaca, desde sus inicios en 2012, por hacer uso de las últimas tecnologías para poder ofrecerle al alumno una experiencia educativa adaptada a sus necesidades, con una oferta lectiva con aulas presenciales y online en directo que facilitan el seguimiento de los programas independientemente de las circunstancias.

El Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo es un posgrado único y diferencial. Ningún programa reúne un plantel de profesores, conferenciantes y expertos inversores como el de este Máster. Y ninguna formación ofrece el nivel de integración del value investing con la teoría del ciclo económico de la escuela austriaca de economía, una circunstancia que, una vez asimilada adecuadamente, le ofrece al inversor value la posibilidad de maximizar sus rentabilidades.

Además, el posgrado ofrece la gran ventaja de poder ser seguido de manera online en directo desde cualquier parte del mundo. La avanzada tecnología con la que cuenta OMMA Business School Madrid permite que los alumnos se conecten a las clases en tiempo real a través de una plataforma online y que puedan interactuar con el profesor y los compañeros de la misma manera que si se encontraran físicamente en el aula (una opción, la de acudir presencialmente a las clases, que también se ofrece a los alumnos).

Entre los grandes profesionales de la inversión en valor que componen el claustro nos encontramos con Francisco García Paramés (Cobas Asset Management), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (azValor), Alejandro Muñoz (Equam Capital), Javier Ruiz (Horos Asset Management), Alberto Espelosín (Abante Pangea Fund), Mario de la Fuente (Bestinver), Juan Ros Padilla (BBVA), Fernando Lafuente (Alantra Equities), Carlos J. Treviño (Grupo Santander), Luis Fañanás (J O Hambro Capital Management), Luis Torras (Panda Agriculture & Water Fund), Francisco Parga (DBF Finance), Alfonso Guerra (Grupo Santander) e Iván Martín (Magallanes Value Investors), entre otros. Además, el programa cuenta con expertos en coyuntura económica y teoría del ciclo como los doctores en economía Juan Ramón Rallo y David Sanz.

Sin duda, un Máster que le cambiará la vida. Lograr la independencia financiera está al alcance de su mano.

Si quieres conocer en profundidad el Máster o aún tienes dudas, inscríbete ya en su sesión informativa de mañana, jueves 8 de octubre, a las 19:00.

Para más información, puede visitar la web www.omma.edu.es, escribir a admisiones@ommayau.com o llamar, de 13:30 a 21:30h, al 91 172 23 94.