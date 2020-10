El Gobierno hace el ridículo inventándose un análisis DAFO

Ayer miércoles, después de que Pedro Sánchez presentara el plan de recuperación de España por la crisis del coronavirus, comparecieron los cuatro vicepresidentes del Gobierno -Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera- para desgranar algunas de las líneas maestras que darán forma a este plan.

Durante el acto de presentación de este proyecto, bautizado como Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los vicepresidentes presentaron un Análisis DAFO para abordar la Transformación Digital de España. Esto es, un tipo de análisis superficial que se enseña en institutos y en los primeros años de las carreras de negocios, y cuya función, como se extrae de sus siglas, reside en identificar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de una empresa o proyecto empresarial.

Lo más preocupante del asunto es que se ha empleado este tipo de herramienta (una simple tabla) para analizar el proyecto que va a canalizar 72.000 millones del dinero europeo en los próximos tres años y que no se hayan aportado cifras ni cálculos específicos de cómo se invertirán estos recursos. De esa cuantía, el 33% irá a parar a la mencionada transformación digital.

Además, es curioso que el Gobierno decidiera sustituir el término "Amenazas" del análisis DAFO por la palabra "Retos", quizás en un intento de restarle gravedad a la situación que atraviesa España.

Este hecho no pasó desapercibido por cualquiera que haya visto un análisis de este tipo alguna vez y la reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar, convirtiéndose la palabra DAFO en Trending Topic en Twitter durante todo el día de hoy. Los usuarios de esta red social no daban crédito ante un análisis tan chapucero y vago.

De verdad que han presentado un DAFO? Y además se lo han inventado?

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) -No pongas Amenazas que da miedo

- Pero es que el DAFO es eso

-Que no lo pongas#SujétameElCubata pic.twitter.com/dQ6CHFxcOw — Antonio Mayorgas (@Yogui_Bear) October 7, 2020

Cuando un Gobierno recurre a un "DAFO" para vender la nada, ya pueden darse por finiquitados. La crisis del 2008 va a ser una broma al lado de esta. Ahora nos toca disfrutar de la experiencia de votar asamblearios subvencionados. Eso sí, resilientes... pic.twitter.com/IE5gP9wBNY — Jano García (@janogarcia_) October 7, 2020

-¿Por qué no hacemos un DAFO con Debilidades, Fortalezas, Opotundades y cambiamos las Amenazas por Retos para ocultarlas?

-Pero... se notará mucho.

-¡SUJÉTAME EL CUBATA!#PlanEspañaPuede pic.twitter.com/J5FMld64lh — Antonio M. Membrilla 😷 (@ammembrilla) October 7, 2020