Podemos se burla de los farmacéuticos y "sus guerrilleros" atacan la botica de Bauzá: "Hay destrozos siempre"

"Atacan mi farmacia todas las semanas. Puedo hacer ya un libro de denuncias con la de veces que han provocado destrozos en mi establecimiento. Tengo hasta un pintor en plantilla todo el día arreglando fachada, barreras... Es vergonzoso. Los guerrilleros o las juventudes alentadas por Podemos no nos dejan en paz", confiesa a Libre Mercado José Ramón Bauzá, expresidente del Gobierno de las Islas Baleares y farmacéutico de profesión, quien vuelve a ser objeto de amenazas y burlas por parte de los representantes de Podemos en su Comunidad por un comentario que escribió en sus redes sociales.

El político y boticario, expopular y ahora eurodiputado por Ciudadanos en Bruselas, criticó la nueva encíclica del papa Francisco y la describió como "un alegato comunista". A este respecto, el pontífice condenaba y llamaba a acabar con "el dogma neoliberal", como mal endémico de nuestro tiempo. Bauzá lo vio como "una falta de respeto a millones de católicos que cada día mejoran el mundo de manera altruista gracias a la riqueza que genera la libertad económica"; y pidió al representante católico que "mejor hable de Dios y deje la economía a un lado", en su cuenta oficial de Twitter.

Rápidamente, Podemos Baleares se apresuró a responder al eurodiputado con un mensaje que ha indignado profundamente al sector de los farmacéuticos en España: "Ver para creer. Bauzá censurando al Papa por criticar los dogmas neoliberales que defiende Ciudadanos. Ahora el Vaticano será la nueva Venezuela. Ya que se permite dar lecciones a los demás: José Ramón, deja la política y vete a vender aspirinas, ¡que se te da mejor!", reza el tuit de los marxistas.

Ver para creer. Bauzá censurando al Papa por criticar los dogmas neoliberales que defiende Ciudadanos. Ahora el Vaticano será la nueva Venezuela.

Ya que se permite dar lecciones a los demás: José Ramón, deja la política y vete a vender aspirinas, que se te da mejor! https://t.co/xiSbJh4542 — Podemos Illes Balears (@PdmIllesBalears) October 5, 2020

José Ramón Bauzá desvela a este diario que no es la primera vez que Podemos se ríe y mofa del sector farmacéutico, uno de los más castigados durante la pandemia, con más 60 fallecidos por coronavirus y centenares de contagiados. "Esta es una más. Esto es de siempre. Hace más de un año, cuando anuncié que iba a irme a Ciudadanos, los senadores de Podemos dieron una rueda de prensa delante de mi farmacia exigiéndome que abandonara la política. Justo a los dos días, unos vándalos volvieron a atacar mi farmacia y rompieron todos los cristales. Desde que soy cargo público, para determinados partidos políticos como Podemos, están obsesionados con mi farmacia. Es enfermizo. Hay destrozos siempre, todas las semanas", lamenta el boticario.

Uno de los ataques y destrozos a la farmacia del eurodiputado José Ramón Bauzá

Orgulloso de vender aspirinas

El eurodiputado defiende con uñas y dientes a sus compañeros y ve "vergonzoso" e "indignante" que existan partidos políticos que desprestigien su profesión y, además, ahora, justo cuando los boticarios han visto morir a muchos de los suyos por quedar desprotegidos y sin mascarillas.

"Los farmacéuticos hemos estado en primera línea de fuego sin pedir nada a cambio. Fernando Simón pidió que no se nos catalogara como personal sanitario, por eso no tuvimos acceso a EPI, mascarillas y material sanitario. Todos los farmacéuticos hemos tenido que adaptarnos e invertir en nuestra seguridad. Muchos colegas míos, desgraciadamente demasiados, han fallecidos y otros muchos infectados y están todavía padeciendo las secuelas de la enfermedad. Ninguno hemos dado un paso atrás, al contrario, hemos ayudado a los pacientes y les hemos informado cuando había un gran colapso sanitario. Así que si Podemos me dice que me vaya a vender aspirinas, estoy orgulloso de vender aspirinas, entre otras cosas, para quitar el dolor de cabeza a las personas, el mismo dolor de cabeza que generan ellos con su toma de decisiones y su forma de hacer política. Y reitero, esa forma que tiene Podemos de referirse a los farmacéuticos es vergonzosa, porque mientras se enmascaran en su teórica defensa de la Marea Blanca, la pura realidad es que desprecian al colectivo para todo lo que no sea su causa ideológica", afirma el farmacéutico reservista del Ejército.

Pintadas en la farmacia del eurodiputado José Ramón Bauzá I LD

El equipo de empleados de Bauzá ya está acostumbrado a vivir actos vandálicos continuados. El eurodiputado no puede comprender que los grupos de odio de la izquierda puedan "actuar con esa impunidad". Lo que sí tiene claro es que "no lo van a amedrentar". Todos los fines de semana vuelve y se enfunda en su bata blanca, se coloca su mascarilla de protección y pasa de eurodiputado en Bruselas a boticario, con las consecuencias y el contexto de peligro que implica. "En Baleares ya no es ni noticia que ataquen y asalten mi farmacia. Cuando llego el fin de semana mi equipo me cuenta los daños que hemos tenido. Ellos lo sufren en primera persona y me lo cuentan cuando yo llego de Bruselas para que no me preocupe. El caso es que ya no encuentro aseguradora para la farmacia y tengo que pagar lo que me han hecho de mi bolsillo".

Cuestión de ¿envidia?

En las persianas de su negocio se puede leer "Bauzá, nazi y asesino", algo a lo que se ha tenido que acostumbrar. Para Bauzá el acoso viene de lejos. En Bruselas tiene de vecino al rapero fugado Valtonyc, condenado por Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas a diferentes cargos. Uno de estos amenazados era José Ramón Bauzá y al político todavía le retumba en la cabeza las rimas en las que se dirigía a él. "Valtonyc me ha dedicado varias canciones en las que me amenaza de muerte, donde ha dicho que lo mejor que me puede pasar es que me maten de noche y que quemen mi farmacia. Incitaba a que me hicieran daño. Cada vez que tomaba una acción política me hacían escraches y cometían actos vandálicos contra mi botica".

Si bien, el farmacéutico advierte a sus acosadores de que no van a conseguir salirse con la suya. No les tiene miedo y seguirá interponiendo todas las denuncias que sean necesarias, pese a que "sólo ha habido una detención, gracias a las cámaras de su farmacia, de la que él no conoce su identidad", especifica. Igualmente, durante su etapa del Senado en Madrid también tuvo que demandar a Arran, el ala joven de la CUP y Esquerra Republicana, por amenazas y amedrentamiento. Es su pan de cada día, "cada dos por tres tengo que dirigirme a la Guardia Civil", se queja.

De lo que se alegra es de que él "tiene una profesión de la que poder vivir si dejara la política". En el caso de los comunistas de Podemos, "¿qué harían si no estuvieran en el partido? No sabrían hacer nada", insiste Bauzá. Y añade contundente que el motivo real de tanta inquina hacia él o los profesionales de la farmacia está relacionado con la envidia personal. "El problema de base de Podemos es que haya cargos públicos que ganemos menos dinero del que ganaríamos fuera de ella. Son conscientes de que si vuelvo a mi actividad mañana mismo mis ingresos serían muy superiores a los que tengo como político. Por eso están obsesionados con mi farmacia, no lo toleran", finaliza.