Estas son las nuevas comisiones de los bancos y cómo evitarlas

En los últimos meses, los grandes bancos españoles han venido preparando importantes cambios en su catálogo de productos con el fin de aumentar sus ingresos, en un contexto de tipos de interés muy bajos que lastran la rentabilidad del sector. Estos cambios se centran en aumentos de comisiones, unidos a mecanismos de fidelización que premian (o, al menos, no castigan) a los usuarios más activos y vinculados a las entidades.

Caixabank

En el caso de Caixabank, la política de comisiones queda recogida en su nuevo programa Día a Día, cuya aplicación ya está en vigor tras posponerse por el coronavirus. A partir de ahora, los usuarios menos vinculados con la entidad deberán abonar hasta 240 euros al año en concepto de mantenimiento de sus cuentas corrientes, divididos en 60 euros por trimestre.

Para ser considerado como cliente "fiel" y, por tanto, evitar pagar las comisiones, el cliente deberá tener domiciliada una nómina superior a 600 euros mensuales o pensión superior a 300 euros (o bien, mantener una posición de más de 20.000 euros en fondos de inversión, carteras de fondos, estructurados, carteras gestionadas, seguros de ahorro y planes de pensiones individuales). Además deberá tener domiciliados tres recibos o hacer tres compras con tarjeta cada trimestre. Quienes cumplan la primera condición pero no esta última, deberán abonar 15 euros euros por trimestre en lugar de 60. Además, si el cliente decide mantener su tarjeta de débito actual, deberá abonar 36 euros al año no bonificables.

Bankia

En el caso de Bankia, sus clientes empezarán a regirse por las condiciones de Caixabank una vez formalizada la fusión entre ambas entidades. Actualmente, los clientes adheridos al programa Por Ser Tú de Bankia no vinculados pagan un total anual de 168 euros (14 euros mensuales) por el mantenimiento de cada cuenta y 28 euros por la cuota anual de la tarjeta de débito asociada. Para evitar abonar estas cantidades, los clientes deben domiciliar ingresos (en concepto de nómina, pensión o prestación) y, además, cumplir una condición extra, a elegir entre: realizar un par de compras al mes con tarjeta de crédito, tener un seguro contratado o mantener más de 30.000 euros en productos de inversión.

Santander

En el caso del Banco Santander, las comisiones también ascenderán hasta los 240 euros al año. La entidad eliminará sus cuentas 1 2 3 particulares, Día a Día o Zero, y las sustituirá por una cuenta única que tomará el nombre de Santander One. De esta forma, el banco presidido por Ana Botín ha anunciado que considerará clientes vinculados a todos aquellos que tengan su nómina o su pensión domiciliada, además de tres recibos domiciliados, y que hayan contratado algún producto adicional, ya sea de financiación (préstamo, hipoteca o contrato de renting), de ahorro (fondos, planes de pensiones…) o de protección (seguros de hogar, de vida…). Cumpliendo estos requisitos la cuenta será gratis. Por el contrario, quienes no las cumplan abonarán 20 euros al mes (240 al año), y quienes únicamente cumplan una de las condiciones pagarán la mitad (10 euros al mes).

Las cuentas que, a priori, no se verán afectadas serán la Cuenta Smart, Mini y de Pago Básica, que se mantendrán tal y como están.

BBVA

Por su parte, el BBVA ha endurecido los requisitos para librarse las comisiones. Para los mayores de 29 años, el importe mínimo de la nómina domiciliada pasa de 600 a 800 euros mensuales, además del requisito ya existente de tener al menos cinco recibos domiciliados, o bien, utilizar al menos 7 veces la tarjeta de crédito durante 4 meses. Este último queda modificado, ya que anteriormente se contabilizaban también los movimientos con tarjeta de débito.

Desde los 21 hasta los 25 años, quienes no quieran pagar deberán formalizar un contrato para operar online con BBVA, contratar una tarjeta y que esta no tenga ningún tipo de bloqueo, además de entregar el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico a la entidad. Entre 26 y 29 años, los clientes deben sumar una tarjeta de crédito y realizar siete compras con ella a lo largo de 4 meses.

La comisión para los clientes con libreta actualizada en el último año y con intención de seguir utilizándola sigue siendo de 10 euros anuales. La del servicio de mantenimiento de la cuenta es de 100 euros al año si no se cumplen los nuevos requisitos mencionados anteriormente. Además, desde el 2021 se cobrarán 2 euros por sacar dinero en ventanilla.

Bankinter

En el caso de Bankinter, la entidad cobra una comisión de mantenimiento de 45 euros al año, más 60 euros por la tarjeta de crédito Combo, la cual está asociada a su Cuenta Nómina, si se incumplen condiciones. Para cumplir estos requisitos se requiere domiciliar una nómina superior a 800 euros de forma mensual, pagar recibos en la cuenta y realizar tres compras con la tarjeta vinculada al trimestre. Por otra parte, la entidad ha rebajado los requisitos para acceder a su cuenta remunerada sin comisiones, de 1000 a 800 euros mensuales de ingresos.

Sabadell

Por último, con el banco Sabadell podemos reducir a la mitad el pago de comisiones de su Cuenta Expansión siembre y cuando tengamos domiciliada la nómina (o ingreso regular mensual) de un importe mínimo de 700 euros o la pensión. De esta forma, pasaremos a pagar 15 euros trimestrales en lugar de los 30 que pagaríamos si no cumplimos las condiciones. Los menores de 29 años, pueden tener la cuenta sin realizar ningún ingreso regular.

En la versión Plus, que es una cuenta remunerada, no hay comisiones siempre y cuando el cliente tenga saldos en ahorro o inversión superiores a 30.000 euros y haya realizado con su tarjeta de crédito un mínimo de una compra al mes. En caso de incumplimiento no hay comisión, pero se pierde la remuneración ligada al producto.