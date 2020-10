Se acaba el plazo para canjear pesetas por euros: las de Franco ya no se cambian, las del agujero, sí

Se acerca la fecha límite para poder cambiar las pesetas por euros. Concretamente, el adiós definitivo a la emblemática moneda tendrá lugar el próximo 31 de diciembre, fecha que ha estipulado el Banco de España para dejar de cambiar euros por pesetas.

Según las últimas estimaciones del organismo, los españoles aún conservan en sus casas pesetas por valor de 1.601 millones de euros: 812 millones en billetes y 789 millones en monedas. Sin embargo, son muchas las preguntas que se hacen los ciudadanos interesados en cambiar sus pesetas:

¿Cuánto me darán por mis pesetas?

El tipo de cambio para billetes y monedas es de 1 euro = 166,386 pesetas. Ni el estado, ni la antigüedad, ni el hipotético valor numismático afectarán en el valor.

¿Se pueden cambiar todas las pesetas?

No, el Banco de España no recoge todas. Se cambiarán solo los billetes con fecha posterior al año 1939, además de los emitidos entre 1936 y 1939, aunque estos últimos serán analizados por los expertos del Banco de España antes de canjearlos. El estado de los billetes también puede ser motivo para denegar su cambio, ya que no recogerán aquellos que "presenten una superficie igual o inferior al 50% del billete".

En cuanto a las monedas, se cambiarán las que estaban en circulación el 1 de enero de 2002, ya que las anteriores fueron sustituibles hasta 1997. El Banco de España reembolsará las monedas aunque no estén en buen estado, y será una máquina la que reconozca cuáles reúnen los requisitos. También podrán cambiarse todas las monedas que circulaban en el momento del lanzamiento del euro, incluidas las de 2.000 pesetas y las monedas de colección, conmemorativas y especiales. El Banco de España lanzaba hace unos días una encuesta en la que daba tres opciones de pesetas que se podían cambiar y aparecía la de 5 pesetas del 49 con la cara de Francisco Franco, que ya no se cambia.

¿Sabrías decir cuál de estas #pesetas no se puede cambiar por euros? Si crees que lo sabes, contesta en la encuesta del primer comentario. El próximo jueves, publicaremos la respuesta correcta #CambiaTusPesetas hasta el 31 de diciembre #PideCitaPrevia 👉 https://t.co/8bj16wNbL9 pic.twitter.com/Jn1fXhSGHo — Banco de España (@BancoDeEspana) October 9, 2020

¿Cómo y dónde se hace el cambio?

El cambio a euros se puede realizar en las quince sucursales del Banco de España, presentes en A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Málaga, Madrid, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Sin embargo, no basta con presentarse en estas sucursales, sino que hay pedir cita previa llamando al 913385000 entre las 8.00 y las 17.00 horas, o través del formulario disponible en la página web del Banco de España. Los interesados tendrán que identificarse con su DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.