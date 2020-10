Los 6 gráficos que desmontan la obsesión de Illa con el coronavirus en Madrid

El trato discriminatorio que está sufriendo Madrid por parte del gobierno de España es cada vez más evidente y flagrante. Ya el pasado mes de junio levantó una gran polvareda la decisión de retrasar la salida del confinamiento en la región de la capital de España. Llegado el mes de julio, el Ejecutivo se vio obligado a reconocer que el "comité de expertos" en el que se escudó para tomar aquella decisión nunca existió. Pero el maltrato a la comunidad no tardó en repetirse en cuanto el final del verano se tradujo en un mayor número de positivos en Madrid.

Así, aunque la evidencia disponible mostraba claramente que el pico de propagación de covid-19 en la segunda ola se produjo a comienzos de septiembre, y a pesar de que la tendencia al alza de infectados, hospitalizados, ingresados UCI y fallecidos se invirtió en torno en torno a la tercera semana del mes, el gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa insistió en "cerrar" Madrid mediante una orden que la Justicia anuló pero que fue rápidamente reformulada mediante la declaración del Estado de Alarma.

El agravio comparativo resulta evidente si acudimos a los boletines diarios que publica el propio ministerio de Sanidad y comparamos la incidencia acumulada en las distintas regiones españolas. Es cierto que este criterio no es necesariamente el más acertado, pero sí se trata del ratio preferido de Salvador Illa para justificar sus decisiones. Pues bien, con los datos encima de la mesa, el trato asimétrico de Madrid parece imposible de negar.

Fijémonos primero en la incidencia acumulada, pero evaluando los casos diagnosticados según la fecha de inicio de síntomas. En esta medición para los últimos siete días, Madrid se sitúa por debajo del promedio nacional y ocupa el puesto número once del ranking territorial:

Empleando el mismo criterio, pero con un cálculo a catorce días, Madrid figura en una posición muy similar, apenas ligeramente por encima del promedio nacional:



Si solamente medimos la incidencia acumulada y no tomamos en consideración la fecha de inicio de síntomas, los resultados se "inflan" notablemente. Al fin y al cabo, una persona puede dar positivo en una prueba de PCR meses después de haberse contagiado, pero esto no significa que su carga viral le convierta en un contagiado en potencia. En Madrid, por ejemplo, en torno al 50% de los positivos PCR analizados por los laboratorios hospitalarios se corresponden a infectados que no son infecciosos. Pero, en cualquier caso, como puede verse a continuación, tanto el estudio a catorce días como el cálculo a siete días presentan la incidencia acumulada en Madrid por debajo de otras regiones que no han sido sujetas al mismo trato por parte del ministerio de Sanidad:

¿Y qué hay de la evolución de estos indicadores? Como ya hemos visto, la evolución en Madrid era positiva desde la tercera semana de septiembre. Por tanto, no sorprende que la región que gobierna Díaz Ayuso sea una de las comunidades que más ha reducido su incidencia acumulada durante el último mes. Así, tomando como referencia el 18 de septiembre y el 19 de octubre y comparando la IA a siete o catorce días, vemos que Madrid figura, respectivamente, como la tercera y segunda región que más ha mejorado sus resultados. Sus datos constatan un descenso del -36% y del -40% en la incidencia acumulada para ambos plazos de estudio. Y, no lo olvidemos, esta mejora evidente coincide con el deterioro generalizado de buena parte de las comunidades autónomas, regiones que sin embargo nunca han estado en el punto de mira de Illa como sí ocurrió con la CAM cuando su incidencia subía.