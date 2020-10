La pandemia transforma la movilidad con un brutal desplome del transporte público

Libre Mercado se ha puesto en contacto con Enrique Domínguez, el CEO y fundador de ElParking, para analizar los cambios que ha sufrido un sector tan importante como el de la movilidad con la llegada del coronavirus.

LM: ¿Cómo ha cambiado el coronavirus la movilidad en España?

Enrique Domínguez: En la era pre-covid la movilidad era uno de los sectores que mayor cambio estaban sufriendo y sobre todo a mayor velocidad. Han surgido nuevas maneras no sólo de moverse sino de acceder a la movilidad, las ciudades inteligentes pueden brindar a los ciudadanos intermodales la oferta que necesitan en cada momento de forma rápida, eficiente y relevante.

Sin embargo, este año 2020 la movilidad ha estado marcada por un cambio drástico y general, generado por el coronavirus, las restricciones y la evolución de la situación sanitaria.

2020 comenzó siendo un año muy bueno para el sector. Por ejemplo, en el campo del estacionamiento en superficie, en enero y febrero registramos dos meses muy positivos con crecimientos de hasta un 7% respecto a 2019. También el estacionamiento en parkings públicos y privados tenía una clara tendencia creciente, apoyados en tecnologías que le resultan novedosas y sobre todo muy prácticas a los conductores, como la apertura de barrera y pago a través de la app.

Sin embargo, en marzo, con el agravamiento de la situación sanitaria y la declaración del Estado de Alarma, la movilidad se vio reducida a cero. La mayoría de ayuntamientos (92%) decidieron parar indefinidamente el cobro de la tasa del estacionamiento regulado, los parkings cerraron por falta de demanda, los aeroparkings estaban vacíos por falta de viajeros y el resto de servicios para conductores quedaron en "stand by".

ElParking en un intento de aportar su granito de arena lanzó la Tarifa Héroe, que permitía a sanitarios y afectados por la covid-19 estacionar en los parkings cercanos a los principales hospitales a coste 0. Llegando a alcanzar las 12.000 operaciones.

Con el inicio de la desescalada, se redujeron las limitaciones a la movilidad, y ésta se fue recuperando pero con un claro "cambio de estilo". Las preferencias en los medios de transporte habían y han variado. Así, el 52,11% de los ciudadanos señaló que el vehículo privado era su primera opción de movilidad en una encuesta realizada por ElParking, lo que supone un incremento del 10% con respecto al periodo anterior al confinamiento. Por otro lado, el transporte público cayó desde el 20,4% al 8,3%, al ser considerado por los usuarios como un medio de transporte más inseguro ante el covid-19. En la actualidad, si tomamos fuentes como Google de medición local de la movilidad, podemos ver cifras como un -42% en movilidad en las estaciones tradicionales de transporte de la Comunidad de Madrid o un 18% en Cataluña.

Este cambio en el consumo de la movilidad provocó una rápida recuperación de la movilidad privada. Así, el sector del aparcamiento registró 1,9 millones de transacciones de estacionamiento regulado en superficie (zona SER) en el mes de junio, recuperando en torno al 80% de las operaciones en Madrid y Barcelona; más de un 90% en Oviedo; y más del 100% en Palma de Mallorca (102%), Gijón (103%) y Granada (151%). En cuanto al servicio de rotación, durante el mes de junio se recuperó en un 94% en facturación y actividad, y esperamos llegar a final de año con una recuperación del 170%.

Otro cambio que hemos visto en la movilidad, debido a esta apuesta de los usuarios por la movilidad privada, es el incremento de la edad media del parque automovilístico español. Debido a la crisis económica que está dejando el Covid-19, los usuarios han optado por comprar vehículos de mayor antigüedad por su precio, pero que también son más contaminantes. El reto del sector de la movilidad privada está en la transición a una movilidad asequible para los ciudadanos y que respete el medio ambiente, ya que las consecuencias de una movilidad irresponsable y contaminante pueden ser muy graves para todos.

Enrique Domínguez, CEO y fundador de ElParking

¿Hay brecha de movilidad entre las grandes ciudades y los entornos rurales?

Desgraciadamente sí, pero cada vez es menor. Si algo bueno tiene la tecnología y las apps como ElParking es que llegan y están al servicio de todos, da igual que seas de un pueblo de 1.000 habitantes o de una ciudad de 3 millones, si las autoridades apuestan por la inteligencia artificial y la tecnología sólo con algo tan básico como un móvil todos están en igualdad de condiciones. Te sorprendería la cantidad localidades con un volumen poblacional pequeño lo avanzadas que están en cuanto a la movilidad y sobre todo en cuanto a las herramientas que ya tienen en sus manos. Nosotros somos un partner para todos ellos y buscamos desde nuestra rama B2B asesorar a empresas y entidades públicas a la hora de poner en marcha las mejores soluciones para cada localidad o ciudad.

La covid-19 en este caso ha sido un revulsivo, ha acentuado las deficiencias existentes en el sector y ha propiciado que las autoridades competentes tengan que tomar en poco tiempo decisiones significativas en esta materia, como la implatación de apps como ElParking que permiten el pago de todos los servicios derivados de la movilidad privada de forma online, sin necesidad de efectivo, contactos, tickets, etc.

¿Los usos y costumbres de los usuarios van por delante de la normativa?

Considero que lo ideal es que se dé una mezcla de ambas situaciones. En ocasiones, la aparición de una normativa será la que después derive en una costumbre entre los usuarios de movilidad, pero también es importante tomar en cuenta los usos y costumbres de los usuarios para regular. Ya que la mayoría de las veces, los avances tecnológicos son más rápidos que los cambios en la normativa, lo que se puede traducir en conflictos futuros.

Esto puede ser bueno también para modernizar la normativa y adaptarla a la situación actual. El desarrollo de las nuevas formas de movilidad permite que se regule, que se adapte la estructura e, incluso, que la normativa pueda prepararse para posibles futuros productos relacionados que también requieran una regulación, o para una posible situación en la que estos patinetes sean una opción mayoritaria de movilidad urbana.

¿Qué soluciones a la movilidad aporta ElParking?

ElParking ofrece a los conductores diversos servicios y funcionalidades para la movilidad privada, con la intención de actuar como un auténtico copiloto digital, que facilite todas las gestiones relacionadas con la movilidad a los conductores.

Así, nuestra app es líder en cuanto a número de ciudades donde se ha implantado el pago por móvil del parquímetro a nivel nacional (por encima de las 100), sin tener que encontrar y acercarse a uno, ni entrar en contacto con esta superficie o tener que llevar efectivo a mano, lo que disminuye el riesgo de contagio de covid-19. También permite extender el tiempo de estacionamiento desde el móvil, desde donde nos encontremos o incluso lo que nosotros llamamos "desaparcar", es decir, recuperar el dinero en caso de no necesitar todo el tiempo. Además de reservar, abrir la barrera y pagar en más de mil parkings públicos y privados, con lo que se reduce el tráfico de agitación en las ciudades, las emisiones (el causado por los conductores que están buscando aparcamiento), y se reduce el contacto con superficies.

Otro de nuestros servicios es el pago de peajes a través de nuestra Vía-T (teletac) sin detener el vehículo, lo que resulta muy cómodo para los conductores. Asimismo, permitimos la reserva y pago de la ITV, localización y pago de puntos de recarga eléctrica y repostaje y pago en más de 1.000 estaciones de servicio.

La última funcionalidad que hemos desarrollado se llama Conductor Plus. Se trata de un servicio que permite a los usuarios estar al día de su saldo de puntos de carné y de sus multas. Esto es algo interesante, ya que una de cada tres multas se etiquetan como no entregadas, por lo que los conductores no conocen la existencia de la infracción y no la pagan, derivando en posibles situaciones de embargo. Es un servicio que ponemos a disposición de los usuarios desde 1,5 euros anuales. En las 48 horas que lleva disponible esta funcionalidad sólo visible para el 30% de los usuarios aún, ya son más de 200 los usuarios que la han contratado, lo que supone ya la décima parte de lo previsto por ElParking para la primera semana.