Amazon pagará 8,4 euros por cada recibo que los clientes le envíen de otras tiendas online

Los datos son algo muy valorado por las empresas dedicadas a internet por varios motivos, el primero es que les permite conocer más a su público para segmentar la publicidad y ser más precisos y eficaces. Por ello, Amazon ha decidido pagar a sus clientes a cambio de conocer cuáles son las compras que realizan fuera de la plataforma, tal y como adelanta el medio TechCrunch.

Por el momento, el programa de Amazon solo estará disponible para los Estados Unidos, pero la intención es que los clientes envíen a la compañía fundada por Jeff Bezos las facturas de otras compras que hayan realizado en otros comercios online. Lo cierto es que la recompensa a cambio de estos datos es bastante jugosa, ya que aquellos que reporten 10 compras mensuales al programa recibirán 10 dólares (8,4 euros) por cada ticket. Esto supone que un usuario podría llegar a ganar 84 euros solo por compartir las facturas con el gigante del comercio online. Pero, además, también se habilitará una opción para cumplimentar encuestas por las que los usuarios también recibirán una bonificación económica.

Para poder desarrollar esto, la compañía ha creado la aplicación telefónica Amazon Shopper Panel en iOS y Android para tomar fotos de los recibos en papel. Aunque, también se puede optar por reenviar los recibos por correo electrónico a receipts@panel.amazon.com para enviar las facturas. Además, el dinero podrá ser donado a obras de caridad o recibir un bono personal.

Amazon también ha asegurado que borrará cualquier información sensible de los recibos que los usuarios suban. Pero no borra la información personal de los usuarios, sino que la almacena de acuerdo con su actual política de privacidad. Permitirá a los clientes borrar sus recibos previamente subidos, si así lo desean. En el sitio web, Amazon explica que "puede utilizar" los datos de los clientes para mejorar la selección de productos en Amazon.com y Whole Food Market, así como para mejorar la selección de contenidos que ofrece a través de los servicios de Amazon, como Prime Video.

Por otro lado, la empresa de Bezos también asegura que los datos recogidos ayudarán a los anunciantes a comprender mejor la relación entre sus anuncios y las compras de productos a nivel agregado y ayudarán a Amazon a construir modelos sobre qué grupos de clientes pueden estar interesados en determinados productos. Del mismo modo, la compañía puede optar por ofrecer datos a las marcas para ayudarlas a obtener información sobre los productos existentes.