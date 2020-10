Vox se opone a la farsa del Pacto de Toledo: "El sistema está en peligro si no hacemos algo"

Vox mete el dedo en la yaga de las pensiones españolas y denuncia el problema del sistema en toda su magnitud tras votar no al "informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo". Un informe que Libre Mercado ya tachó de farsa ya que lo que entraña esta propuesta no es ninguna reforma, sino más bien una contra-reforma que toca aspectos de las que se llevaron a cabo en 2011 y 2013, fundamentalmente la separación de las fuentes de financiación que no implica más gasto, pero tampoco más ingresos. Simplemente trasvasa al Estado algunos gastos que hasta ahora financiaba la Seguridad Social. La única propuesta concreta del documento es que se retrasará la edad real de jubilación.

"La Seguridad Social está en números rojos. El Fondo de reserva esquilmado por los gobiernos del PSOE y del Partido Popular. Y la pésima gestión de la pandemia que venimos denunciando hace tiempo ha agravado la situación económica. El resto de grupos políticos, o no sabe matemáticas o prefiere mentir en una huida hacia delante antes que reconocer que el sistema está en peligro si no hacemos algo", decía Espinosa de los Monteros, quien afirma que lo que su grupo quiere es poder subir las pensiones a los jubilados "incluso por encima del IPC"

En definitiva, denuncian que el Pacto de Toledo ha evacuado un texto contradictorio que supone, de facto, una patada adelante al sistema de pensiones, cronifica sus vicios y condena a los jubilados españoles a un escenario similar al de Grecia.

Por todos estos motivos, Vox ha decidido este martes votar no a este borrador. Un voto en conciencia, según ha explicado el portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, "porque tenemos un compromiso con los pensionistas españoles, porque sabemos matemáticas y porque queremos decir la verdad", resumía Espinosa de los Monteros.

Seguía el diputado señalando que su voto negativo busca "salvar las pensiones" de la que, ha dicho, "es la mejor generación de nuestra historia" con la que "tenemos un compromiso especial de gratitud y justicia" que "no es compatible con la mentira".

Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra: en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, todos los partidos han llegado a un acuerdo que supone una renuncia a solucionar uno de los retos más importantes que enfrenta España.

En su intervención Espinosa de los Monteros ha recordado que ya fue Rodríguez Zapatero "quien, por negar la situación, acabó congelando las pensiones provocando la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia", y a Grecia "por negar el problema, los políticos irresponsables provocaron que les interviniese Europa y que las pensiones bajaron hasta un 40%".

El de Vox ha dicho que "la solución a las pensiones no puede limitarse a endosar el déficit de la Seguridad Social al Estado", ha dicho. Se trata de un evidente "caso de ingeniería contable que en el mundo real estaría fuertemente castigado". Así, el portavoz del GP VOX señala que "los expertos, los actuarios, llevan tiempo advirtiendo de la necesidad de reformas".

La única solución a las pensiones pasa, a juicio de VOX, por un programa en el que se incluya:

Un impulso ambicioso al empleo

Una política de natalidad,

Blindaje de la caja única de las pensiones

Una ambiciosa reforma de la administración: "O autonomías o pensiones", decía Espinosa.

Por todo ello, insisten en que es necesario "reformar el Estado de las Autonomías" y que esta vez "quienes se aprieten el cinturón sean los políticos".

"Otra vez nos quedaremos solos. Pero no nos importa la soledad en el Congreso. Nos acompañan millones de españoles; y la verdad nos asiste. No cabe mejor compañía", concluía Espinosa de los Monteros.