La Mexicana cumple 130 años más joven que nunca

Han pasado 130 años desde que Cafés La Mexicana inaugurara su popular tienda de la calle Preciados 24 en Madrid. Abierta todavía hoy, es la primera tienda de café de España y uno de los locales más emblemáticos de la capital. Como curiosidad, se trata de la tienda que más café vende en el mundo, según el Récord Guinness.

Actualmente, La Mexicana cuenta con 16 tiendas repartidas por toda España. Su producto estrella –el café– es tostado a diario y molido al momento, siempre delante del cliente. Su tratamiento artesanal, su aroma y su sabor están detrás del éxito de esta enseña, al igual que su constante renovación y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, como es el canal online.

Para celebrarlo, La Mexicana va a invitar a tomar un café en cualquiera de sus tiendas a las que acuda el cliente el día que este también cumpla años.

Una historia que comienza en 1890

La historia de esta firma comenzó en un viaje. Una mexicana nieta de españoles decide venir a España a conocer sus raíces. Enamorada de Madrid comienza su aventura abriendo un pequeño comercio de venta de café en grano. Como buena mexicana, conoce el producto de primera mano y sabe reconocer un buen café, y el que mejor lo tostaba de toda la ciudad era José Rodríguez, el abuelo de los actuales dueños de este pequeño negocio familiar.

El café de la tienda de la mujer mexicana se hizo muy popular en Madrid, y años más tarde, cuando decide volver a su México natal, deja a José con una gran responsabilidad: la de tostar y vender el mejor café de la ciudad. ¡Y vaya si lo hizo! El talento de José, su pasión y su intuición emprendedora son las bases que han acompañado a este negocio familiar durante más de un siglo.

Un negocio de padres a hijos

La compañía también ha hecho un importante esfuerzo por no anclarse en el pasado, por lo que no han dejado de mejorar y de adaptarse a las necesidades que cada época conlleva. Son pioneros en casi todo lo que hacen. A principios de los años 80, fueron de los primeros en traer el café de especialidad a Madrid, cuando todavía no se sabía ni qué era aquello, fue un atrevido café de Costa Rica que hoy, 30 años más tarde, comienza a estar muy presente en muchas cafeterías de especialidad.

En 2009, sacaron el primer blend de Navidad y en 2013, se convirtieron en la primera marca de café en España en vender online. A través de su web www.lamexicana.es llevan en 24/48 horas el mejor café recién tostado a toda España y también al extranjero. En 2016, lanzan Fanático, su marca de cafés de especialidad.

Renovarse cada día

Las reformas de sus tiendas están marcado la evolución de la marca. Son punteros el nuevo diseño, los materiales sostenibles y una adaptación física para potenciar el modelo de café para llevar o take away. Los techos rojos, el mostrador blanco, las estanterías llenas de café, dorados, maderas y un rincón de culto con fotografías son inconfundibles. Estas reformas han comenzado por Preciados, Fuencarral, Fuenlabrada y Aluche, con la previsión de continuar reformando las demás en los próximos años.

El cambio de formato de sus paquetes que tuvo lugar el año pasado es otro hito, ya que los nuevos materiales permiten que su café se mantenga fresco por más tiempo. Al igual que su canal HORECA (bares, restaurantes y cafeterías) y OCS (Office Coffee Service) para pequeñas, medianas y grandes empresas, el servicio para que el café llegue a la hostelería y a las oficinas.

Cafés La Mexicana ya no es esa pequeña tienda especializada de la calle Preciados, son 16 tiendas especializadas, son puntos de venta repartidos por toda España y es cada café que sale de su fábrica y llega a cada casa, que se sirve en cada oficina, en cada restaurante o cafetería. Es ese aroma que se ha mantenido vivo durante tantos años en las calles y en los hogares.