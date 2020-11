1.500 becas online de Banco Santander para jóvenes que quieran desarrollar sus competencias profesionales

El coronavirus ha entrado en nuestras vidas para ponerlo todo patas arriba. Desde hace casi ocho meses vivimos en una pandemia que ha cambiado nuestra forma de vivir de una manera que solo veíamos en las películas de ciencia ficción y que ha provocado una crisis económica.

Ante este panorama económico y social toda una generación afronta su futuro con gran incertidumbre. Los recién licenciados que quieren incorporarse al mercado laboral, los que cuentan con pocos años de experiencia y los que ahora están adentrándose en el mundo universitario, ven pocas perspectivas de prosperar.

Sin embargo, la crisis que atravesamos también ha significado una oportunidad para reinventarse y para acelerar la transformación digital del mercado laboral, cada vez más global y con nuevas oportunidades en pleno desarrollo. Y en este contexto, es muy importante que tengan oportunidades de desarrollarse como profesionales y aportar al mundo toda la riqueza en conocimiento y aptitudes que hagan a nuestro país todavía más competitivo.

Con ello, un estudio de la consultora Job Teaser asegura que un tercio de los estudiantes y recién graduados ha tenido que reorientar sus expectativas profesionales por la crisis que se ha derivado de la pandemia del coronavirus.

Nuevos perfiles y los más demandados en la era post-covid

En los últimos años la tendencia de los perfiles profesionales más demandados por las empresas se ha encaminado hacia carreras jurídico-sociales. Estas acaparaban el 42% de las oportunidades laborales que se ofertan , según el último informe de Adecco.

Sin embargo, la crisis del coronavirus ha potenciado el interés hacia profesiones relacionadas con el mundo de la salud, muy demandadas en los últimos meses y con una proyección laboral con bastante futuro, y perfiles claramente tecnológicos.

Estos últimos sí que están relacionados con el cambio de paradigma que ha significado la digitalización de la economía y la implantación del teletrabajo. El salto que se ha dado en 2020 en ese sentido va cambiar la forma en la que nos relacionamos profesionalmente.

La era post-Covid-19 tendrá más que ver con el cuidado de la salud y una economía mucho más digital, que con el mundo que conocíamos antes de principios de 2020. Para ello, gran cantidad de profesionales tendrán que evolucionar para encajar laboralmente y necesitarán una formación extra.

Becas para impulsar la empleabilidad

Ante el problema del paro juvenil en España, las grandes empresas y las principales administraciones públicas están lanzando planes de estímulo y ayudas para intentar paliar y reconducir la situación.

En este sentido, Banco Santander está redoblando su esfuerzo para ayudar a los más jóvenes en esta coyuntura y ha puesto en marcha distintas iniciativas con este objetivo en el marco de su estrategia de Banca Responsable, como es el programa #InvierteEnTi: más de 1.500 becas de formación 100% online para estudiantes y jóvenes profesionales para aportar soluciones y herramientas que les ayuden a mejorar su empleabilidad en el contexto actual, derivado de la crisis de la covid-19.

El director global de Santander Universidades, Javier Roglá, asegura que han lanzado este programa de becas para universitarios y jóvenes profesionales debido "al proceso de transformación del mercado de trabajo que demanda más habilidades transversales y digitales, así como de una continua actualización de las competencias profesionales".

Esta iniciativa está enmarcada en el plan global de apoyo de 100 millones de euros que Santander está destinando a la lucha contra la covid-19 y los efectos negativos generados por la pandemia.

Estas becas suponen un balón de oxígeno hacia la generación que está sufriendo las consecuencias de dos crisis económicas. Las becas se publicarán en esta página web a lo largo de los meses de septiembre y octubre y la última cerrará su inscripción en enero de 2021.

Cinco programas globales

Banco Santander ha centrado el lanzamiento de las 1.500 becas en distintos programas que engloban la búsqueda de desarrollo de competencias profesionales en tecnología, liderazgo e idiomas, además de otras materias que demanda el actual mercado laboral. Los programas son los siguientes:

Becas Santander Women Emerging Leaders-LSE : Consiste en 125 becas para mujeres con una experiencia laboral de 5 a 12 años. Su objetivo es potenciar las capacidades y habilidades de liderazgo y negociación de las mujeres.

: Consiste en 125 becas para mujeres con una experiencia laboral de 5 a 12 años. Su objetivo es potenciar las capacidades y habilidades de liderazgo y negociación de las mujeres. Becas Santander English for Professional Development-Upenn : Las 500 becas que ofrece Banco Santander para estudiantes de habla no inglesa con hasta 10 años de experiencia laboral servirán para incrementar sus habilidades lingüísticas y conocimientos en torno a su desarrollo profesional. Este aprendizaje pondrá en valor los puntos fuertes a la hora de hacer una buscar empleo.

: Las 500 becas que ofrece Banco Santander para estudiantes de habla no inglesa con hasta 10 años de experiencia laboral servirán para incrementar sus habilidades lingüísticas y conocimientos en torno a su desarrollo profesional. Este aprendizaje pondrá en valor los puntos fuertes a la hora de hacer una buscar empleo. Becas Santander Digital & Innovation for MIT Professional Education : En esta tanda de becas se busca a 400 universitarios y jóvenes profesionales que deseen mejorar sus capacidades digitales para hacer frente al cambio de paradigma que ha supuesto la pandemia y la explosión de la económica online. Cuenta con seis programas de formación en diferentes habilidades tecnológicas como blockchain, machine learning…

: En esta tanda de becas se busca a 400 universitarios y jóvenes profesionales que deseen mejorar sus capacidades digitales para hacer frente al cambio de paradigma que ha supuesto la pandemia y la explosión de la económica online. Cuenta con seis programas de formación en diferentes habilidades tecnológicas como blockchain, machine learning… Becas Santander Skills for Professional Development-ESADE : Estas 400 becas están dirigidas a estudiantes de grado, máster o jóvenes titulados con poca experiencia profesional. El objetivo es que adquieran o mejoren sus competencias de liderazgo, desarrollo de procesos, gestión de equipos, métodos de trabajo, etcétera.

: Estas 400 becas están dirigidas a estudiantes de grado, máster o jóvenes titulados con poca experiencia profesional. El objetivo es que adquieran o mejoren sus competencias de liderazgo, desarrollo de procesos, gestión de equipos, métodos de trabajo, etcétera. Becas Santander Tech Revolution in Finance-IE University: Estudiantes en los dos últimos años de grado y graduados universitarios en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) tienen a su disposición 100 becas con el objetivo de ofrecerles herramientas básicas para que conozcan el gran potencial profesional que les ofrece el mundo de las finanzas.

Con estas becas, Banco Santander adquiere el compromiso de ayudar a estos jóvenes que con la llegada de la pandemia del coronavirus han visto cómo sus perspectivas laborales y académicas se tambalean. La entidad que preside Ana Botín contribuye de esta forma a mejorar su competitividad laboral junto a convenios con instituciones educativas líderes en el desarrollo de las competencias profesionales más demandadas por las empresas: Massachusetts Institute of Technology (MIT), London School of Economics (LSE), University of Pensilvania (UPenn), IE University y ESADE.