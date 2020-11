Calviño justifica la subida del sueldo a los funcionarios en que aumenta el "consumo y la actividad"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, defendió este jueves el alza en las pensiones y sueldos de los funcionarios y aseguró que las previsiones económicas del Gobierno son "tremendamente prudentes" frente a los reparos realizados la víspera por el Banco de España. Hoy mismo, la Comisión Europea volvía a empresas sus predicciones sobre el futuro de nuestra economía.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuestionó ayer en el Congreso que los ingresos y gastos de los Presupuestos para el 2021 vayan a cumplirse, al estimar que hay "riesgos a la baja" sobre las proyecciones macroeconómicas que los sustentan.

Asimismo, aseguró que la "fragilidad" de la economía "no aconseja" un aumento generalizado de la presión fiscal y arremetió contra una subida en pensiones y sueldos de funcionarios cuando habrá más desempleo, aconsejando limitarlo a colectivos seleccionados como los sanitarios.

Las excusas de Calviño

"Me sorprende que alguien pueda cuestionar el alza de las pensiones", afirmó Calviño en entrevista con Antena3 recogida por Servimedia al ser preguntada al respecto, subrayando que "el colectivo de nuestros mayores ha sido particularmente dañado por la pandemia desde el punto de vista sanitario", de la "dureza del confinamiento" y desde la óptica de "la soledad", dijo sin ningún argumento económico. La vicepresidenta económica indicó que además "muchos de ellos" todavía sostienen las cargas familiares, concluyendo que "el alza de las pensiones está absolutamente justificada".

En cuando a los funcionarios refirió que, además del colectivo sanitario, se está hablando de los policías, del Ejército y "de todos los funcionarios que están permitiendo que se paguen las pensiones", las prestaciones sociales y otros servicios. Calviño explicó que muchos de ellos no dependen del Estado sino de las comunidades autónomas y aseguró que "el gesto que se ha tenido" de elevar su sueldo un 0,9% en Presupuestos es "importante" para reconocer la importancia que tiene que también "desde el punto de vista del sostenimiento de las rentas del conjunto de la sociedad" y para "la capacidad de recuperación del consumo y de la actividad". Antes de hacer estas declaraciones, Calviño debería saber que es el dinero de los contribuyentes el que sufraga estas subidas de sueldos públicos, lo que, por esa regla de tres, detrae el consumo y su actividad de las personas que trabajan en el sector privado.

Preguntada sobre las previsiones macroeconómicas que publica este jueves la Comisión Europea, que ahondan la caída del PIB al 12,4% este año, Calviño ha dicho que es "fundamental" el peso en la economía española de los sectores que implican relaciones interpersonales, como el turismo, la restauración, la hostelería y el cuidado de personas, que se ven afectados en mayor medida por las restricciones, si bien ha subrayado que el crecimiento del tercer trimestre fue del 16,7% y superó "todas las expectativas" de organismos y del propio Gobierno. "Tenemos una base sólida para la recuperación, espero que sigamos controlando el virus", ha enfatizado.

Niega discrepancias con Podemos

Respecto a posibles discrepancias en el Ejecutivo sobre el alza del IRPF a rentas de más de 200.000 euros recogido en los Presupuestos, ha asegurado que la mayoría de los rumores sobre desavenencias son "falsos" y que "todos" en el seno del Gobierno están de acuerdo en hacer "ajustes" en el ámbito fiscal.

Así, ha apuntado que por ahora solo se han producido "algunos ajustes", pero no la reforma fiscal "en profundidad" que se hará tras escuchar a una comisión de expertos para modernizar el sistema fiscal.

El objetivo, ha apuntado, es asegurar que "todo el mundo paga los impuestos que debe", por lo que los ajustes van en la dirección de las prioridades políticas, si bien el aumento de la recaudación en 2021 se prevé que proceda en su mayoría del crecimiento económico.

Respecto al límite de los precios de alquileres avanzado por el vicepresidente Pablo Iglesias, ha indicado que se trata de una cuestión "muy compleja" que "no se resuelve con una varita mágica ni una sola medida", por ello en dos años y medio se han adoptado distintas medidas para movilizar el suelo público, mejorar la protección de los inquilinos, abordar el mercado de viviendas turísticas y medidas para evitar los desahucios durante la pandemia.

"No hay que inducir a error a la gente de pensar que hay una medida que va a resolver todos los problemas en un mercado cuyos precios evolucionan de una manera tan rápida. No juzgo a las personas que lo defienden (topar los precios), pero son muchas las acciones que hay que tomar y por eso en dos años y medio no hemos dejado de actuar. No hay una solución única para los problemas que arrastramos desde hace muchísimo tiempo", ha agregado.

Ahora, ha explicado, se ha lanzado la nueva Ley de Vivienda a audiencia pública y ha recordado que el ministro de Transportes ha dicho que será "oportuna, proporcional, adecuada y equilibrada".