El increíble éxito de Among Us, el juego de moda de la segunda ola del coronavirus

Los juegos para teléfonos móviles y ordenadores están cada vez más presentes gracias a las mayores capacidades técnicas de nuestros dispositivos e influidos por los confinamientos debido a la pandemia del coronavirus. Pero todo va por modas. Si hace cuatro años la fiebre de Pokemon Go invadió a buena parte de los jóvenes, ahora, el videojuego estrella es Among Us, que pertenece a InnerSloth. Lo más curioso del éxito de este videojuego es que está en el mercado desde 2018, pero no ha sido hasta el mes de agosto cuando se ha popularizado masivamente.

Según los datos de Sensor Tower, entre julio y agosto el número de descargas se disparó un 600%. Actualmente, entre Google Play y Apple Store, la aplicación suma más de 100 millones de descargas. El motivo no es otro que la popularización del juego entre los youtubers más famosos del momento que se dedican a hacer vídeos mientras juegan a Among Us.

Durante el mes de agosto vivió una fuerte explosión al ser descargado 18,4 millones de veces, un 661% más que en el mes de julio de este mismo año. Pero solo durante la primera quincena de septiembre, el número de descargas fue de 42 millones. Esto quiere decir que casi el 50% de las descargas totales del juego desde que salió al mercado se produjeron durante las dos primeras semanas del pasado mes de septiembre.

En cuanto a la empresa propietaria y creadora, Inner Sloth, ha reportado unas ganancias de 3,2 millones de dólares (2,74 millones de euros) gracias al fuerte éxito del juego. Además de Among Us, la empresa ha desarrollado otros dos juegos: Dig 2 China y The Henry Stickmin Collection, menos populares y conocidos que su tercer compañero. El estudio americano es, en realidad, una compañía independiente con una corta vida y de tamaño pequeño. Aunque, tras el éxito para dispositivos móviles, desde Inner Sloth quieren seguir acumulando éxitos y lanzar la versión para consolas.