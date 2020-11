Ni el Banco de España, ni la Airef… Nadie se cree que el Gobierno vaya a ingresar lo que promete en los Presupuestos de 2021. Esta misma semana, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha calificado de "optimistas" a las previsiones de ingresos del Gobierno, fundamentalmente, porque cree que las estimaciones de crecimiento del PIB que plantea el Ejecutivo de Sánchez están infladas. Días después, le tocaba el turno a la Airef, que ponía números a los miles de millones con los que el Gobierno espera llenar las arcas públicas y que será difícil que, finalmente, consigan. En concreto, este organismo cree que los ingresos del Estado serán entre 9.000 y 18.000 millones de euros más bajos que las previsiones de Moncloa.

Y no será porque el Gobierno no se esté esforzado en aumentar la recaudación en las cuentas del año que viene. España va a ser el único país de Europa que pretende salir de la crisis del coronavirus subiendo impuestos, un hecho, que tiene espantados a contribuyentes y expertos. "Es un error, lo contrario que hay que hacer para lograr la recuperación" señala a Libre Mercado la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, Stella Raventós. mas estela clases medias

A pesar de la larga lista de subidas fiscales y nuevas figuras tributarias que está preparando el Gobierno para el año que viene, la Airef también recela de sus números. El Ejecutivo socialista ha previsto recaudar más de 6.000 millones con un nuevo golpe al bolsillo del contribuyente, pero la Airef avisa de que van a ser 2.000 millones menos de lo estimado. En la siguiente tabla, el organismo repasa impuesto a impuesto la lista del sablazo. La figura que más disgusto le dará a Hacienda será el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales -la Tasa Google- con la que recaudarán 426 millones menos de lo previsto, "en parte, porque la recaudación de un trimestre se trasladaría a 2022", apunta la Airef.

Patrimonio, ¿recaudación 0?

Pero hay un impuesto incluido en los PGE que no aparece en esta tabla. Se trata del Impuesto de Patrimonio. Las cuentas públicas también contemplan un incremento del gravamen de un punto en el último tramo de este tributo, que pasará del 2,5% al 3,5% para las fortunas de más de 10 millones de euros.

Con la subida de Patrimonio -un impuesto prácticamente desaparecido en Europa- Pablo Iglesias habrá conseguido su ansiado castigo a los ricos, aunque al tratarse de un impuesto autonómico tendrán que ir más allá si pretenden hacer caja con él. Es por eso que el Gobierno ha previsto como 0 su impacto recaudatorio para 2021 y 2022, siendo de 339 millones "si se aplicara a todos los patrimonios superiores a 10 millones de euros del país" explican en sus propios documentos.

Entonces, ¿está planteado el Gobierno subir un impuesto que no puede tocar sólo para fingir que contentan a Iglesias? Todo apunta a que no, porque María Jesús Montero está buscando la amonización de los impuestos autonómicos desde que estuviera en la Junta de Andalucía.

Montero tiene claro que quiere conseguir la armonización fiscal para evitar que regiones como Madrid -donde Patrimonio tampoco existe- graven menos a sus contribuyentes. "Tenemos la firme voluntad de avanzar en una armonización" para que "no haya competencia desleal de CCAA y no haya dumping fiscal ni agravios comparativos", declaraba recientemente la ministra en la presentación de los Presupuestos de 2021. Por tanto, cada vez está más cerca el sablazo de patrimonio

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, tiene claro que este es el plan. "Para que ellos puedan seguir teniendo ese impuesto que les gusta, quieren obligarnos a Madrid a que lo tengamos, aunque no nos guste", denunciaba después.

La máquina de la armonización de Patrimonio ya está en marcha, aunque todavía no está claro el camino jurídico que seguirá el Gobierno para aplicarla, ya que tendría que despojar a las CCAA de un derecho muy importante de la Ley de Financiación Autonómica. La presidenta de la Aedaf reconoce que los contribuyentes madrileños más acaudalados, que serán los más afectados, "están nerviosos, claro" por este asunto y alerta de que muchos "podrían intentar huir" de las garras de Hacienda. "Y España no puede permitirse perder más patrimonio". añade. "Pero muchos otros, la mayoría, no podrán huir, ¿cómo huyes del impuesto al diésel si es el combustible que usas?", se pregunta.

Solo 7.000 personas con más de 6 millones

Es difícil saber cuántos contribuyentes hay en nuestro país con un Patrimonio de más de 10 millones de euros porque Hacienda los divide por unos tramos diferentes en sus publicaciones. Eso sí, sabemos que no son muchos porque, según los últimos datos de la AEAT relativos a 2018, sólo hay 7.073 personas que tienen más de 6 millones de euros en España, como se observa en la tabla. Esta cantidad sale de sumar los 6.465 contribuyentes con patrimonios de entre 6 y 30 millones de euros y las 608 personas que tienen más de 30 millones de euros. Buena parte de ellos se enfrentarán a esta importante subida fiscal.

"Es un impuesto que paga muy poca gente porque está protegido por el régimen de la empresa familiar, pero quien tenga muchos inmuebles o mucho dinero líquido y no una sociedad que cumpla determinados requisitos, lo tiene que pagar", explica el director del servicio de estudios del REAF, Rubén Gimeno.

"Confiscatorio. Una barbaridad"

"Subir un punto el Impuesto de Patrimonio es una barbaridad ¿Quién puede sacar ahora un 3,5% de su Patrimonio con el mercado inmobiliario o la bolsa como están?" se pregunta el ex director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. "Con una gran casa en Madrid, una finca agrícola de recreo y un buen paquete de acciones en bolsa ya puedo superar los 10 millones de euros y no puedo afrontar la subida del impuesto sin reducir mi patrimonio, algo que es confiscatorio", asegura Jarabo.

El experto critica además, que el Gobierno pretenda "ir en contra del Estado Autonómico quitando competencias a las CCAA. Si lo hiciera el PP le tacharían de centralista y hasta de franquista", apunta. "Además, es una operación contra los madrileños, que hemos elegido en las urnas políticas fiscales menos agresivas. Es una burla contra los residentes de las CCAA con impuestos bajos ¡Luego queremos que la gente no se marche de España!", añade.

Que Madrid esté bonificado al 100% el Impuesto de Patrimonio ha convertido a la región en el territorio con más ricos, con casi 90.000 millones de euros declarados en 2018. A Madrid le sigue Cataluña, que sí cobra el impuesto.

En Madrid hay un total de 18.587 contribuyentes con patrimonios medios de 9,5 millones de euros. Los que se salgan de la media superando los 10 millones están en la diana de Hacienda.