Fernández de Mesa: "Con más eficiencia en el gasto público ahorraríamos 58.000 millones"

Iñigo Fernández de Mesa (Madrid, 1967) pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y de Economistas del Estado. Ha desempeñado diversas responsabilidades en el ámbito institucional: secretario de Estado de Economía y Empresa, secretario general del Tesoro y Política Financiera, consejero del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), vicepresidente del FROB, presidente del Sepblac (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) y director ejecutivo por España del Banco Mundial.

En la actualidad, Fernández de Mesa preside el Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank asociado a CEOE. Dicha organización ha presentado esta semana un completo informe de opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado el gobierno de España para 2021. A lo largo del acto, el economista madrileño recalcó que las previsiones macroeconómicas sobre las que se basan las estimaciones del gobierno son poco creíbles y criticó las medidas de gastos e ingresos defendidas por el Ejecutivo.

"Se trata de unos PGE que, desde el punto de vista macroeconómico, pecan de optimistas y, por tanto, no son creíbles. Se plantea un crecimiento del 9,8% del PIB en 2021, un porcentaje que casi duplica la previsión de crecimiento de la Comisión Europea, que es del 5,4% y se sitúa siete décimas por debajo de en la estimación que publicó Bruselas a comienzos de verano. Por lo tanto, no hay unas previsiones realistas que generen confianza en torno al escenario planteado", sostuvo.

En opinión de quien fuera el "número 2" del Ministerio de Economía, "la mayoría de la gente entiende que el PGE de 2021 tiene que ser, en cierta medida, expansivo, puesto que la situación socioeconómica es la que es. Sin embargo, el aumento del gasto es muy sustancial, llega al 20%, de modo que estamos agravando el problema de déficit y endeudamiento público. En vez de elevar el gasto de forma tan abultada, tendríamos que haberlo concentrado en capítulos concretos donde sí pueda haber más necesidades".

"Ya el año pasado se subieron las pensiones y los salarios de los funcionarios muy por encima de la evolución de la inflación y a pesar de que tanto la Seguridad Social y el presupuesto general estaban en números rojos. Ahora volvemos a anunciar subidas en ambas partidas, lo que solo contribuye a aumentar el déficit estructural. Podría haber tenido sentido reconocer salarialmente el trabajo de los sanitarios o revisar las pensiones más bajas, pero no parece lógico elevar toda esa masa de gasto de forma lineal", lamentó Fernández de Mesa.

Refiriéndose a la falta de encaje entre las previsiones del gobierno y los estudios de la mayoría de entidades privadas, el presidente del IEE destacó que "la UE cree que nuestro déficit en 2021 no será del 7,6% del PIB, como afirma el gobierno, sino del 9,6% del PIB. Es decir, se anticipa un desfase de más de 20.000 millones de euros. La Comisión Europea cree, como nosotros, que los ingresos están inflados y que los gastos no se están controlando como es debido. Esto no es bueno para la economía española".

Según el presidente del IEE, "la subida generalizada de impuestos que se ha planteado para 2021 será muy dañina para la economía española. Somos el único país europeo que va a subir los impuestos en vez de bajarlos. Creemos que el impacto recaudatorio será mucho más limitado de lo que plantea el gobierno, de modo que la brecha presupuestaria puede ser incluso más pronunciada de lo esperado".

Por otro lado, tocando la cuestión de la incidencia de los aumentos tributarios, destacó que "el 80% de las subidas fiscales recaerán sobre las empresas españolas, que de hecho ya están más gravadas en España que en el resto de Europa. Lo último que necesitamos ahora mismo es introducir más cargas tributarias al sector productivo".

Más eficiencia en el gasto

"El ajuste en las cuentas públicas no puede venir por la vía de la imposición. Por el contrario, mejorando la eficiencia en el gasto público podemos lograr ahorros de hasta 58.000 millones de euros y, de esa forma, contener el aumento de la deuda y acabar con el problema de déficit estructural que enfrentamos desde hace años", apuntó.

¿Cómo se establece ese cálculo? El IEE ha tomado como referencia los trabajos sobre eficiencia en el gasto de la OCDE y, a partir de estos hallazgos, ha evaluado cuál es la brecha que separa a España del promedio observado en el mundo rico. Al estimar el impacto económico de esta medida, el IEE encuentra un diferencial que llega a los citados 58.000 millones.