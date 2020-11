Barcelona y Santiago verán volar aerotaxis en 2022

La compañía estatal Enaire ha elegido a Galicia y Cataluña, más concretamente a Santiago de Compostela y Barcelona, para hacer pruebas con sus aerotaxis en 2022. La entidad está participando en dos proyectos europeos CORUS-XUAM, gestionado por Eurocontrol. El segundo está dirigido por Everis y recibe el nombre AMU-LED. Plataformas de "gran tamaño", según publica El País, sobrevolarán los cielos de Santiago y la Ciudad Condal con muñecos a bordo para testar el funcionamiento de estos aerotaxis.

La demostración de estos taxis voladores no será la primera en nuestro país. En 2021, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) prepara hacer sus propias pruebas con seis compañías dedicadas a los vehículos voladores. Una de ellas, Tecnalia, ya voló en 2019 en el Donostia Arena un vehículo con 15 kilómetros de autonomía.

Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de un sector que todavía no cuenta con regulación por parte de Bruselas, y no será hasta 2023 cuando la Unión Europea establezca unas normas comunes para las aeronaves que vuelen a menos de 150 metros de altura. Por tanto, se trata solo de pruebas que servirán para recolectar datos y poder desarrollar posteriormente un marco legal que le de cobertura a este sector incipiente.

Una carrera por dominar los cielos

Aunque pueda parecer futurista, los coches voladores van a ser una realidad en esta década. De hecho, compañías automovilísticas de gran renombre como Rolls Royce está trabajando junto con Airbus para crear CityAirbus. Pero no es la única. BMW y Audi también tienen proyectos similares para desarrollar un vehículo volador para el transporte urbano en los próximos años.

Por el momento, una de las que más avanzadas parecen es Uber, que pretende desplegar sus operaciones en 2023 de la mano de Lilium, una startup que está trabajando en crear un coche aéreo para 2025 capaz de volar a 100 km/h. Cabe destacar que la empresa ya ha hecho pruebas con su aerotaxi eléctrico el pasado año. Además, Uber tiene algo muy a su favor y es la ayuda de la NASA para poder desplegar este proyecto con la máxima seguridad y garantías.