Irene Montero acusa al "cambio climático" de ir contra el feminismo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a desatar una oleada de críticas en las redes sociales. La campaña de la podemita #MujeresPorElClima ha hecho estallar a miles de usuarios hartos de lemas vacíos y consignas sin fundamento en mitad de la peor crisis económica que España haya visto en décadas.

La líder morada ha echado la culpa al presunto cambio climático por dañar en un mayor porcentaje a las mujeres. "El 80% de las personas refugiadas por daños y pérdidas por el cambio climático son mujeres. Según la ONU, el cambio climático estaría haciendo aumentar las dificultades para alcanzar la plena igualdad". Esta afirmación de la ministra proviene de un fotorreportaje realizado por las Naciones Unidas y en la que aparecen mujeres en las sequías de África y en destrozos por huracanes o terremotos. No hay rastro de hombres captados dentro del encuadre, lo que no quiere decir que los varones se hayan esfumado del país. Pero para la ministra este tipo de razonamientos sobra y el anuncio sesgado de la ONU le viene de perlas para defender su cargo y el de su gran equipo de asesores en el Ministerio.

Según la ONU el cambio climático dificulta la igualdad entre hombres y mujeres. No podemos seguir así: por nuestros mares y tierras, por nosotras. #MujeresPorElClima pic.twitter.com/6xEQXIqPv8 — Irene Montero (@IreneMontero) November 16, 2017

En el vídeo de Montero también aparece Sofía Castañón, secretaria de feminismos de Podemos, hasta ahora una desconocida para la opinión pública. El caso es que la secretaria de la ministra se ha venido arriba y ha ido más allá. Apuesta por cambiarlo todo, a lo grande. Nuestra forma de pensar no es buena y Castañón ilumina el sendero a los millones de ciudadanos desorientados: "Mientras no haya un cambio de modelo de crecimiento económico no habrá forma de paliar el deterioro medioambiental del planeta. Necesitamos una transición energética y un cambio profundo en nuestro sistema productivo y nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Precisamente la economía de los cuidados que reivindica el feminismo, tiene que ver con esa nueva forma de producir y de entendernos", ha expuesto la podemita.

Vincular el supuesto cambio climático de la agenda verde izquierdista con el feminismo era algo que se veía venir. La relación que ha hecho Montero entre la meteorología y las féminas ha sido el colmo para muchos españoles que no lo están pasando nada bien. Y así se lo han dejado ver en las casi dos mil respuestas que ha recibido la ministra comunista.

Aquí tienes un sitio.👇👇 pic.twitter.com/VuM8nWrimd — Defensor de Las Palmas de G.C. (@DefensorGc) November 17, 2020

Mujeres por el clímax clitoriano ..👉👌 — Enrique (@EnriqueSalasHe2) November 17, 2020

Qué os fumáis? En la edad media no había cambio climático y ni se pasaba por la cabeza eso de la "igualdad", pensad en atraer empresas, quitar leyes, dar mayor libertad, bajar impuestos y dejad de tomar cosas que os destrozan el cerebro.

Lo que hay que leer... — 😷J. A. Argos 🇪🇸🇵🇱 (@JAArgos) November 17, 2017

Irene Montero, o cómo sin esforzarse se pueden tener menos luces que una patera. — Alégrame el día (@harryelsocio) November 17, 2017

El cambio climático no sé, pero el cambio en el Ministerrio que preside ha favorecido a las mujeres poderosas como tú y tus compañeras. — Javier. 🍷 (@JavierOres) November 16, 2020

Dese una vueltecita sin coche oficial por las Colas del Hambre que atienden Caritas y los bancos de alimentos.Y dejese de demagogia en estos momentos — pilar m.m. (@pilarmm12) November 16, 2020

Tu sigue en tu pvto mundo, triturando el dinero de todos con estudios de género anticientíficos y subiéndote el sueldo a ti y a las payasas de tu gabinete super chupi. — EspantaProgres (@EspantaProgres) November 16, 2020